KORONAVÍRUS V košickej univerzitnej nemocnici preverujú podozrenie z možnej zámeny lieku u pacienta s COVID-19

K udalosti, ktorú oznámil zamestnanec UNLP, malo dôjsť začiatkom apríla. Podľa popisu situácie malo dôjsť k zmene zdravotného stavu pacienta. "Privolaný lekár situáciu preveril, zdravotný stav pacienta sa po jeho medicínskom zásahu upravil, v súčasnosti je už v domácej liečbe. Pretože existuje podozrenie, že mohlo dôjsť k zámene lieku, okamžite po oboznámení sa s predmetnou skutočnosťou začalo vedenie UNLP Košice celú situáciu preverovať a zriadilo na jej prešetrenie internú komisiu," uviedla hovorkyňa. Vedenie nemocnice sa zároveň obrátilo na orgány, v ktorých kompetencii je situáciu preveriť.

"Vedenie UNLP nechce situáciu podceňovať, naopak, snahou nemocnice je spraviť všetky kroky, ktoré vyvrátia akékoľvek pochybnosti o liečbe pacientov. Každá liečba, nehovoriac o náročnom covidovom období, je mimoriadnou zaťažkávajúcou skúškou pre pacienta, jeho rodinu, okolie, ale aj zamestnancov. Chceme, aby naši pacienti a ich rodiny mali istotu, že nemocnica ako pri liečbe, tak pri prípadných pochybeniach, postupuje v súlade so zákonmi a štandardmi liečby a spravila všetko pre odstránenie pochybností aj do budúcna," dodala Krišková. Situáciu viac nemocnica podľa nej komentovať nebude vzhľadom na to, že ide o kompetenciu orgánov, na ktoré sa vedenie UNLP obrátilo.