FOTO Horskí záchranári opäť v akcii: Muž spadol z Veľkého Manína, zastavil ho až strom

Ako informovala Horská záchranná služba na svojej webovej stránke, muž padal ďalších 50 metrov po exponovanom teréne, zastavil ho strom.

„Po príchode záchranárov HZS boli už pri pacientovi hasiči z Považskej Bystrice, ktorí mužovi poskytli predlekársku prvú pomoc a nabalili ho do nosidiel. Spolu s príslušníkmi HZS následne muža vytiahli lanovou technikou na turistický chodník. Tu ho prebalili do rakúskeho vozíka a transportovali do údolia do obce Záskalie, kde ho prevzala posádka zdravotných záchranárov,“ informuje HZS.