FOTO analýza! Matovičova versus Hegerova vláda: Štylistka si posvietila na Remišovú, ale aj Kolíkovú! Čo vyčíta mužom?

Včerajšie menovanie (staro)novej vlády na čele s Eduardom Hegerom sa stalo pomyselnou bodkou za dlhotrvajúcou vládnou krízou. Na svoje miesta sa vrátilo niekoľko ministrov, ktorí ešte v uplynulom týždni podávali svoje demisie. Jedinou obmenou bola výmena na poste premiéra. Igora Matoviča (OĽaNO) vystriedal Eduard Heger, ktorý bol doposiaľ ministrom financií a po demisii exministra zdravotníctva Mareka Krajčího, zastával aj jeho miesto.

Ministra zdravotníctva vystriedal vojak a riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Vladimír Lengvarský. Stále voľná je stolička ministra práce sociálnych vecí a rodiny, nakoľko nomináciu Jozefa Hlinku prezidentka Zuzana Čaputová zmietla zo stola.

Hodnotenie Čaputovej?

Práve prezidentka Zuzana Čaputová presvedčila svojim outfitom známu odborníčku na módu najviac. "Najlepšie oblečená bola prezidentka. Vkusné a elegantné šaty skvele zladené s telovými lodičkami ako sa na prvú dámu patrí," zhodnotila jednoducho. Je pravdou, že za svoj zovňajšok si prezidentka kritiku snáď ešte nevyslúžila. Hoci práve Zigler jej vyčítala čierne lodičky, ktoré mala na konferencii Globsec. Práve vtedy jej odporučila lodičky telovej farby.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Ako dopadli minsiterky?

Ministerka a vicepremiérka Veronika Remišová (Za Ľudí) si vyslúžila pochvalu (len) za zvolené farby. "Chválim ju za sviežu farebnú kombináciu. Dľžka šiat by mala byť kratšia, tesne pod kolená. Pôsobí usadlo a neforemne. Lodičky by mali viac telovej farby ako tieto s oranžovým podtónom. Minulý rok mala ružové šaty. Farba jej pristane, strih príliš nie. Chcelo by to ľahší materiál, ktorý postavu príliš nekopíruje a nezvýrazňuje nedostatky. Môže to zbytočne odvádzať od pozornosti, podstaty veci. Komentáre, ktoré budú skôr v neprospech veci," zhodnotila Remišovú Andrea Ziegler.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zle nedopadla ani "nová" ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). "Chválim príjemné ladenie modrých tónov, ale siahla by som po telových lodičkách," poznamenala štylistka s tým, že čierne vytvárajú blok farieb. "Telové lodičky nohy opticky predľžia a zoštíhlia. Bude to elegantnejšie a jemnejšie," uzavrela a zdôraznila, že prijateľná by bola aj modrá verzia, ktorá by išla tón v tóne so šatami.

Za čo si vyslúžili kritiku páni?

Najhoršie z ministrov dopadol šéf rezortu pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO). "Vyzerá vždy divne. Nielenže má nevhodnú farbu obleku, ale aj strih mi príliš nesedí. Bol to zlý výber aj minulý rok. Vyzerá ako lesník. Rozhodne nepôsobí dôveryhodne," skritizovala ministra Ziegler.

Podľa štylistky však ministri nedopadli úplne tragicky, hoci jeden dôležitý detail jej pozornosti neušiel. "V princípe mužské zastúpenie je oblečené v poriadku, ale vadí mi dľžka nohavíc. Trochu by ich chcelo skrátiť," poznamenala na margo niekoľkých ministrov.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prečo je to dôležité?

Ziegler zároveň zdôraznila, že venovať sa imidžu nie je žiadnym klišé. "Imidž je prejavom rešpektu a úcty. To ako pôsobíme navonok je forma neverbálnej komunikácie. Navyše v prípade politikov to nie je len ich vec. Reprezentujú nás slovákov. Nevhodný imidž odpútava od pozornosti a dôležitých informácií. Znižuje dôveryhodnosť. Teda to nie je nepodstatná vec. Imidž totiž nie je nanič. Je to prejav voči okoliu a tiež voči sebe samému," vysvetlila pre našu redakciu.