MZ SR odmieta spochybňovanie plánu obnovy v časti zdravotníctvo: KDH reaguje

Eliášová pripomenula, že slovenské zdravotníctvo bolo dlhé roky zle riadené a tunelované. "Pravidlá boli nastavené tak, že namiesto zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti a efektívnosti bolo na prvom mieste uspokojovanie niekoľkých hráčov, ktorí na zdravotníctve bezohľadne profitovali. Výsledkom je napríklad to, že dôležitý ukazovateľ odvrátiteľných úmrtí je dlhodobo nad priemerom EÚ," dodala hovorkyňa.

Dokument pre zdravotníctvo znamená, že sa dajú do pohybu reformy a investície. "V organickom prepojení reforiem a investícií, ktoré obsahuje plán obnovy, je cesta ku kvalitnému a ekonomicky udržateľnému zdravotníctvu," povedala Eliášová. Medzi reformy patrí optimalizácia siete nemocníc, centralizácia riadenia najväčších nemocníc či reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast. Peniaze by mali podľa Eliášovej smerovať aj do digitalizácie v zdravotníctve, obnovy vozového parku záchrannej zdravotnej služby či do podpory otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti v nedostatkových oblastiach.

"Z uvedeného zamerania reforiem a investícií je zrejmé, že úžitok z plánu obnovy a odolnosti budú mať pacienti i samotní zdravotníci bez ohľadu na to, v akej právnej forme poskytujú zdravotnú starostlivosť. Napríklad investície do nových ambulancií sa týkajú výhradne súkromných ambulancií, keďže tie sú v súkromných rukách," dodala Eliášová.

Odborným a pacientskym organizáciám sa nepáči, že plán obnovy obchádza neštátne nemocnice a ambulantný sektor. Považujú to za diskriminačné. Materiál z dielne Ministerstva financií SR aktuálne rezort vyhodnocuje. Registruje k nemu približne 2400 pripomienok, z toho približne 1300 bolo zásadných.

Chýba jasná koncepcia pre hlavné problémy zdravotníctva

Plán obnovy a odolnosti nerieši prioritné problémy zdravotníctva a chýba mu jasná koncepcia. Tvrdí to mimoparlamentné KDH, podľa ktorého materiál z dielne Ministerstva financií SR ignoruje potrebné stanovenie siete nemocníc. Nehovorí ani o nároku pacienta, ani o udržaní a výchove novej generácie zdravotníkov či o prevencii.

Monika Kolejáková z KDH si myslí, že Slovensko potrebuje prebudovať zdravotnú starostlivosť. "A to nielen s dôrazom na koncové nemocnice, ale vopred jasne definovať transformáciu jednotlivých nemocníc tak, aby bola zabezpečená regionálna dostupnosť pre každého pacienta a adekvátna odbornosť. Práve to chýba v pláne obnovy spolu s koncepciou jasného plánu," uviedla.

Za správne nepovažuje ani to, aby finančné zdroje išli len do niektorých krajských nemocníc bez vopred stanoveného personálneho zabezpečenia, kompetencií a siete nemocníc. Podľa Kolejákovej hrozí riziko odsunutia pacientov z regiónov východného, juhovýchodného a severného Slovenska na druhú koľaj.

Pomoc veľkým krajským nemocniciam podľa nej predstavuje iba čiastkové riešenie a nie zásadnú systémovú zmenu, ktorá pacientom zaručí dostupnú zdravotnú starostlivosť adekvátnu 21. storočiu. Chýba jej tiež podpora prevencie v oblasti zameranej na zníženie obezity, alkoholizmu či zmien životosprávy.

Investície do budov a infraštruktúry sú podľa nej potrebné, ale neriešia akútny nedostatok zdravotníkov. "Vybudovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť nie je krátkodobá záležitosť. Výchova a zvyšovanie kompetencií ľudských zdrojov si vyžadujú svoj čas, ale je nevyhnutné začať okamžite a prioritne sa tomu venovať. Je dôležité investovať do ľudí, zlepšiť situáciu vo výchove a vzdelávaní nastupujúcej generácie zdravotníkov," uzavrela Kolejáková.