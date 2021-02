Smer-SD vidí vo voľbe Lipšica likvidáciu právneho štátu, naznačil Fico

Predseda Smeru-SD Robert Fico

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD vidí vo voľbe Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora likvidáciu demokracie a právneho štátu. Na tlačovej konferencii to naznačil predseda Smeru-SD Robert Fico. Poukázal tiež na to, že Slovensko sa v svetovom indexe demokracie, ktorý vydáva časopis The Economist, posunulo o päť priečok nižšie.