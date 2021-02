Špeciálnym prokurátorom sa stal Lipšic: Reakcie a blahoželania na seba nenechali dlho čakať

Maroš Žilinka víta zvolenie nového špeciálneho prokurátora

Generálny prokurátor Maroš Žilinka víta zvolenie nového špeciálneho prokurátora. "Gratulujem Danielovi Lipšicovi k zvoleniu a teším sa na vzájomnú spoluprácu," uviedol Žilinka. Zo 117 prítomných poslancov ho podporilo 79, proti bolo 12 a hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. Okrem Lipšica sa o post uchádzali prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel, Ján Šanta a Vasiľ Špirko.

Kolíková praje Lipšicovi veľa trpezlivosti a odvahy

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) praje novému špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi veľa trpezlivosti a odvahy pri výkone funkcie. "Bude určite dôležité, aby urobil všetko pre to, aby každý uveril bez ohľadu na to, či je predstaviteľom, alebo voličom koalície alebo opozície, že je naozaj pripravený stíhať každého," zdôraznila.

Keďže bol Lipšic v minulosti zakladateľom Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry , Kolíkovej sa javí ako správny človek na správnom mieste. "Daniela Lipšica všetci poznáme, poznáme ho ako bojovníka za spravodlivosť osobitne vo veciach, ktoré súvisia s korupciou," dodala.

Hoci bola ministerka kritická k tomu, aby sa mohli uchádzať o pozíciu generálneho a špeciálneho prokurátora aj neprokurátori, voľbu Národnej rady SR rešpektuje. "Vzhľadom na to, že tu bola takáto možnosť, tak absolútne rešpektujem aj to, že sa prihlásil Daniel Lipšic," doplnila s tým, že novému šéfovi ÚŠP gratuluje k zvoleniu.

Kovařík ho považuje za dobrú voľbu

Policajný prezident Peter Kovařík verí, že zvolenie Daniela Lipšica za nového špeciálneho prokurátora je dobrou voľbou. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Kovařík zdôraznil, že pre políciu je kvalitný špeciálny prokurátor veľmi dôležitý. "Som presvedčený o tom, že nastavíme spoluprácu na vysokej úrovni," doplnil.

Lipšic musí dokázať svoju nestrannosť i odbornosť

Poslanci za OĽANO veria, že Daniel Lipšic ako nový špeciálny prokurátor dokáže svoju nestrannosť, odbornosť a že bude bojovať proti korupcii a zlu. Skonštatoval to predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš po piatkovej voľbe nového šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry. Deklaroval, že v koalícii neboli dopredu dohodnutí na mene kandidáta a čakali na verejné vypočutie. Po zhodnotení híringu, minulosti kandidátov a ich skutkov napokon podľa jeho slov najlepšie obstál práve Lipšic.

"Po voľbe generálneho prokurátora je voľba špeciálneho prokurátora ďalším krokom k očisteniu prokuratúry a nastoleniu spravodlivosti, po ktorej ľudia na Slovensku volajú. Novému špeciálnemu prokurátorovi želáme veľa síl v dosiahnutí tohto cieľa," povedal Šipoš s tým, že v čase, keď je bývalý špeciálny prokurátor vo väzbe, potrebuje SR na čele ÚŠP najmä neskorumpovaného a odborne zdatného človeka. Verí, že Lipšic takým bude.

Na otázku, či neboli aj zmeny v zákone šité na mieru Lipšicovi dopredu a či je to dostatočne nezávislý kandidát, Šipoš odpovedal, že má sedemročné funkčné obdobie, aby to dokázal. Dodal, že Lipšic sa ani v minulosti nebál ísť proti vlastným, pokiaľ išlo o spravodlivosť. "Má sedem rokov dokázať, že je nestranný a že pôjde tvrdo proti korupcii a zlu," dodal s tým, že verí v jeho nestrannosť.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) je rád, že koaliční poslanci volili jednotne. Lipšic podľa neho vráti dôveru prokuratúre. "Všetci budeme pozerať na doktora Lipšica, kým úplne pretrhne všetky kontakty, lebo to je teraz kľúčové," povedal s tým, že Lipšicovi verí, že sa bude riadiť svojim sľubom. Očakáva, že svojou nezávislou robotou nebude pozerať na to, kto ho volil. "Teraz bude na ňom a na jeho práci, aby dokázal, že špeciálna prokuratúra je nezávislá," dodal. Šeliga zároveň vylúčil, že by na Lipšica mal ktokoľvek z koalície vplyv pri jeho konaní. "Prokurátor má stíhať podozrivé veci a podozrivých ľudí. Ale ten, kto v tejto krajine rozhoduje o vine a nevine, je súd. A súdy na Slovensku sú nezávislé, súdy rozhodujú," skonštatoval.

Cieľom vládnej koalície je spolitizovanie Úradu špeciálnej prokuratúry

Vládna koalícia voľbou Daniela Lipšica dokázala, že jej cieľom nie je nezávislosť, ale spolitizovanie Úradu špeciálnej prokuratúry. Mimoparlamentný Hlas-SD to uviedol v reakcii na piatkovú voľbu nového šéfa ÚŠP.

"Potvrdilo sa varovanie Hlasu, že celý zákon, ktorý sme nazvali Lex Lipšic, bol účelovo šitý na mieru jednému človeku," dodala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková. Po zmene zákona mohol na pozíciu šéfa ÚŠP kandidovať aj neprokurátor.

Strana je presvedčená, že na čele ÚŠP by mal stáť bezúhonný profesionálny prokurátor bez politických väzieb a bez konfliktov záujmov so svojou minulosťou. "Daniel Lipšic je popretím všetkých týchto očakávaní, pretože ako politik bol priamo spätý so súčasnou vládnou garnitúrou, ako advokát obhajoval vrahov či daňových podvodníkov, voči ktorým má dnes konať, a ako človek nie je bezúhonný, ale podmienečne odsúdený za usmrtenie dôchodcu," zdôraznila Macíková.

Osoba nového špeciálneho prokurátora bude podľa Hlasu-SD vyvolávať nedôveru v očiach občanov voči celému ÚŠP. "Systém 'našich ľudí', ktorý sa táto koalícia veľmi rýchlo naučila od predchádzajúcej vlády Smeru-SD, dnes dotiahli do dokonalosti. Zvolenie Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora je chybou, ktorá bude právny štát mátať dlhé roky," poznamenala predsedníčka mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Irena Bihariová s tým, že Lipšic určite splní očakávania a pustí sa do boja s mafiou. Bojí sa ale, či sa nebude venovať "iba tej správnej mafii". Nespochybňuje jeho odbornosť, no poukázala na vzťahy s členmi koalície. Pýta sa, ako bude nestranne pristupovať k premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), ktorý vzal členov Lipšicovej strany Nova na kandidátku, či voči ministrovi Milanovi Krajniakovi (Sme rodina), ktorý mu mal pomôcť k rýchlemu vybaveniu bezpečnostnej previerky.