Udrie ešte na Slovensku pravá zima? Meteorológ vo februári nevylučuje extrémne mrazy!

Tohtoročná zima (december-február) sa podľa meteorológa Pavla Matejoviča pravdepodobne skončí ako teplotne nadnormálna s odchýlkou okolo 2 °C nad dlhodobým priemerom (1901-2000). Odborník pre Topky.sk na sklonku januára tiež skonštatoval, že december bol teplotne silne nadnormálny a podobne to bude aj v prípade januára. „Januárové ochladenia boli totiž len prechodné a málo výrazné, výraznejšie sa prejavili len na severe Slovenska. Zároveň sa v januári vyskytlo viac dní, keď teplota v nížinách juhozápadného Slovenska presiahla 10 °C a počasie skôr pripomínalo apríl,“ priblížil meteorológ. Ako dodal, prevládajúce teplé počasie bolo spôsobené prúdením teplého vzduchu z Atlantiku a západného Stredomoria.

Mrazivý február?

Reputáciu zimy môže čiastočne ešte napraviť február. Dlhodobé prognózy podľa Matejoviča už dlhšie naznačujú, že by k nám mohol od severu a východu preniknúť studený vzduch. „Najchladnejšia bude pravdepodobne druhá februárová dekáda, kedy bude Európa rozdelená na chladnejšiu severovýchodnú a teplejšiu juhozápadnú časť (viď obrázok),“ načrtol meteorológ.

Predpokladané rozloženie teploty vzduchu v Európe v období 7. 2. až 15. 2. Zdroj: Pavel Matejovič

V takom prípade by mohol byť február ako celok najchladnejším mesiacom tejto zimy. „Aj keby február nebol studený, môžu sa v tomto treťom zimnom mesiaci vyskytnúť ešte silné mrazy, nie je ani vylúčené, že bude prekonané teplotné minimum tejto zimy, ktoré je -25 °C,“ skonštatoval odborník. Uvedenú hodnotu namerali 18. januára v Skalitom na severozápade Slovenska.

Matejovič však tvrdí, že takéto nízke teploty sa v mrazových dolinách severného Slovenska vyskytujú v zimnom období bežne. V oblasti teplotných rozhraní sa podľa neho môžu vyskytnúť aj zrážky vo forme dažďa alebo sneženia. „Najviac snehu u nás zvykne bývať práve vo februári,“ doplnil.

Akú podobu februárové ochladenie nakoniec bude mať, je v tejto chvíli otázne. „Ak bude prúdiť chladný vzduch od severozápadu, ochladenie sa viac prejaví na horách, no celodenné mrazy (tzv. ľadové dni) v nížinách juhozápadného Slovenska nebudú. Ale ak prenikne studený vzduch od východu alebo severovýchodu, ľadové dni sa vyskytnú aj v najteplejších oblastiach Slovenska,“ uviedol Matejovič s tým, že prognostické modely už viackrát počas tejto zimy avizovali, že príde k výraznému a dlhodobejšiemu ochladeniu. „No nikdy sa to nevyplnilo, ochladenia mali len epizodický charakter. Klíma sa mení a pravdepodobnosť výskytu studených zím sa znižuje. Aj táto zima sa nakoniec zaradí medzi mierne, či bude patriť do desiatky najteplejších, rozhodne február,“ uzavrel odborník na počasie.