Krajčí je ochotný skončiť! Ak sa bude ustupovať z COVID automatu, odídem z funkcie ministra

Ak sa bude ustupovať od covidového automatu, Marek Krajčí je ochotný skončiť ako minister zdravotníctva. "Budem veľmi tvrdo argumentovať a hovoriť, že keď chce rezort zdravotníctva viesť niekto iný – kto si myslí, že to vie lepšie, tak nech to ide urobiť," povedal v Rádiu Expres.

Ak budú ďalšie kompromisy, rezignujem

Zavedený lockdown na Slovensku mal nejaký efekt, ale mal byť od začiatku tvrdší. "A mne je to ľúto, že sa na ňom vláda takto dohodla," povedal. Šéf rezortu uviedol, že keď krátko pred sviatkami vláda neprijala tvrdé opatrenia, niektorí ľudia z konzília odborníkov plakali. "Keď si na to spomeniem, je mi z toho úzko," povedal Krajčí.

Zdroj: Topky/Maarty

"Potom som si povedal, a poviem to aj takto verejne, pokiaľ by sa robili ďalšie kompromisy aj z covid-automatu, ktorý si vláda schválila, tak pôjdem úplne na hranicu toho, čo môžem politicky urobiť," povedal v relácii rádia. Krajčí bude striktne obhajovať, aby sa COVID automat dodržiaval. V opačnom prípade rezignuje na funkciu.

Neviem, či bola moja asistentka zaočkovaná

Vláda schválila COVID automat ešte koncom minulého roka, no stále sa k nemu nepristúpilo. Plán Richarda Sulíka premiér neschválil a Krajčího plán sa ešte uplatňovať nezačal. Krajčí predpokladá, že ak by celoplošné testovanie bolo úspešné, na Covid Automat by sme mohli nabehnúť od 1. februára, kedy by Slovensko malo byť v bordovej fáze a otvárali by sa niektoré obchody aj školy.

Na otázku, či bola zaočkovaná jeho asistentka, Krajčí neodpovedal. "Neviem to potvrdiť ani vyvrátiť, ide o zdravotnú dokumentáciu. Hovorí sa, že boli pozvaní, aby sa nevyhodili vakcíny," dodal. Ministerstvo zdravotníctva podľa neho spadá do kritickej infraštruktúry.

Koľko ľudí z kritickej infraštruktúry sa dalo očkovať, minister v piatok na tlačovej besede odmietol povedať. Ide vraj o tajný údaj.