KORONAVÍRUS Prvých pracovníkov žilinskej nemocnice zaočkovali v novom vakcinačnom centre

"Vakcinačné centrum je na prvom poschodí polikliniky ako samostatné krídlo, aby sme dodržali smerovanie pacientov. Momentálne začíname v troch ambulanciách, ktoré časom podľa potreby rozšírime. V našej nemocnici s 1800 zamestnancami prejavilo záujem skoro 700 zdravotníckych pracovníkov. Keď k tomu prirátame stovky tých, čo ochorenie už prekonali, je to vysoké percento," povedal Bízik.

Prvým zaočkovaným zdravotníkom v Žiline a Žilinskom kraji je 70-ročný Igor Štúr, ktorý pracuje v odbore infektológie dlhšie než štyri desaťročia. "Videl som už veľa vecí, ale toto je bezprecedentný stav. Myslím si, že každý musí zvažovať rozumne. Ja mám na to svoje dva dôvody – racionálny a emocionálny. Emocionálny je ten, že mám v sebe pocit pudu sebazáchovy, a racionálny, že takto chránim seba a zároveň celé okolie," povedal lekár infektologickej ambulancie FNsP Žilina a dlhoročný primár bývalého oddelenia žilinskej infektológie.

Generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek podotkol, že sa opätovne ukazuje obrovský význam žilinskej nemocnice, napriek zrušeniu infekčného a pľúcneho oddelenia v roku 2011. "Keby dnes pracovala ako malá okresná nemocnica, určite by skolaboval Žilinský kraj. Lebo počet pacientov, ktorí sú dnes u nás v 'COVID pavilóne', je takmer rovnaký, ako má Univerzitná nemocnica v Martine. A preto Martin a Žilina pomáhali Čadci, Považskej Bystrici a pomáhať budú. Tak, aby sme zvládli túto pandémiu," zdôraznil Stalmašek, ktorý taktiež prekonal ochorenie COVID-19 s ťažkým priebehom.

Počet pacientov sa podľa neho zdá byť posledné dva dni stabilizovaný. "Ale ešte čakáme vlnu zo Silvestra a sviatkov. Keď mnohí ľudia, ktorí si myslia, že je to len chrípka, pravdepodobne už nakazili príbuzných a známych. Očakávam, že ešte jedna väčšia vlna príde v januári. Lockdown do 24. januára by mohol spôsobiť, že už niekedy vo februári by stav v nemocniciach mohol byť lepší," dodal Stalmašek.