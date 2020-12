Veľký HOROSKOP 2021 Slovenská astrologička vie, ako bude vyzerať váš rok v jednotlivých mesiacoch

Aká úloha vás čaká v roku 2021? Čo sa máte naučiť a zvládnuť?

Baran: Nenechajte sa ovládať vášňami. Nápomocný kameň v tomto roku máte rubín a éterický olej máte santal.

Býk: Nedajte sa manipulovať a ani vy sa nesnažte manipulovať s okolím. Nápomocný kameň v tomto roku máte chalcedón a éterický olej eukalyptus.

Blíženci: Smelo vykročte vpred, neváhajte. Ukážte, čo sa vo vás skrýva. Nápomocný kameň v tomto roku máte avanturín a éterický olej litsea.

Rak: Majte viac radosti zo života a nevracajte sa do minulosti. Nápomocný kameň v tomto roku máte ruženín a éterický olej borovica.

Lev: Neubližujte slovne nikomu, neurážajte a ani vy sa neurážajte. Nápomocný kameň v tomto roku máte ametyst a éterický olej pomaranč.

Panna: Definitívne sa odpútajte od svojej minulosti. Nápomocný kameň v tomto roku máte labradorit a éterický olej amyris.

Váhy: Na rovinu povedzte pravdu. Zastaňte seba. Nápomocný kameň v tomto roku máte malachit a éterický olej lotos.

Škorpión: Nesnažte sa o to, aby ste mali nalinajkovaný život. Nápomocný kameň v tomto roku máte tyrkys a éterický olej levanduľa.

Strelec: Ani v kritických situáciách neprepadnite panike.Nápomocný kameň v tomto roku máte jaspis a éterický olej mäta pieporná.

Kozorožec: Nedovoľte, aby vás ovládli peniaze. Nápomocný kameň v tomto roku máte obsidián a éterický olej céder.

Vodnár: Nedráždite ľudí v neistote. Nápomocný kameň v tomto roku máte granát a éterický olej mandarínka.

Ryby: Vyhýbajte sa flirtom a náhodným citovým vzplanutiam. Nápomocný kameň v tomto roku máte selenit a éterický olej bergamot.

Horoskop na rok 2021

Rok 2021 nám podľa Hajnalky prinesie výzvu. „Musíme sa vzdať starých návykov, zvykov. Lipnutie na veciach, na ľuďoch, na názoroch. Otvárajú sa nám nové cesty, nové možnosti. Pripravme sa však na to, že výsledky sa hneď nedostavia. Zodpovednosť, čestnosť, svedomitosť, je tá pravá cesta k úspechu. Pády, prekážky, neúspechy a straty nie sú také bolestivé, ako inokedy,“ tvrdí astrologička. Deti narodené v roku 2021 podľa nej vyniknú trpezlivosťou, húževnatosťou a neovplyvniteľnosťou a samostatnosťou.

Ľudia v znamení Barana

Do popredia pôjdu vzťahy a financie. Ľudia v znamení barana sa rozlúčia so vzťahmi, ktoré im už nič nedajú. Väčší pozor si však treba dávať na finančné transakcie. Je za potreby si všetko dôkladne overiť, aj keby išlo o obchod s blízkou osobou. Pomoci sa dočkáte od osoby, ktorá vám v minulosti až tak veľmi nebola oporou. V roku 2021 sa viackrát vrátite v myšlienkach na minulosť. Nie je dobré sa v nej rýpať. Minulosť sa už zmeniť nedá. Je to zbytočná strata energie a času. Niekto z minulosti sa objaví vo vašom živote. Buďte mimoriadne opatrní, nakoľko môžete utrpieť citovú ujmu. S darčekmi ovplyvňovať ľudí? Áno, v tomto roku je to v poriadku. Vďaka menším úplatkom máte šancu sa posunúť. V práci rozšírte svoj obzor. Porozmýšľajte, čo by ste chceli robiť a vydajte sa tým smerom. Hľadajte protekciu, podporu. Ak máte pocit, že málo zarábate, tak hľadajte príležitosť na privyrobenie si. V partnerských vzťahoch dávajte pozor na nevery (na obidvoch stranách). Podvádzanie a flirtovanie nemusí dopadnúť pozitívne vo váš prospech. Pokiaľ ide o zdravie, nepodceňujte svoj krvný tlak. Citlivý je kotník (ponáhľajte sa pomaly). Niekto z vašich blízkych bude potrebovať vašu pomoc.

Január: Pozor na žiarlivosť.

Február: V tomto mesiaci zapracujte na partnerskom vzťahu. Vaša polovička potrebuje pomoc a podporu. V práci si zachovajte pokoj za každú cenu.

Marec: Máte tu upevnenie vzťahu. Harmónia. Vo financiách však nastane zmena. Môže sa stať, že siahnete po úsporách. Zbytočne nemíňajte.

Apríl: Tu sa treba vyhýbať sporom a hádkam. Je zvýšená nehodovosť, dbajte na opatrnosť. V práci sa objavia nové výzvy. Netreba sa ich báť. Vďaka ním sa posuniete ďalej.

Máj: Samá romantika, pohoda. Finančná situácia sa zlepší. V práci vás poveria úlohou, ktorá vám nebude po vôli, ale je potrebné ju spraviť.

Jún: Nemanipulovať a ani sa nenechať zmanipulovať. Dodržiavať pravidlá vždy a všade.

Júl: Máte dôvod na úsmev. Dariť sa bude v každej oblasti vášho života.

August: Všímajte si potreby vašich blízkych. V práci pozor na neprajnosť. Zelenina je pre vás liekom.

September: Myšlienky sa rýchlo zhmotňujú. Proste a ďakujte.

Október: Naskytne sa príležitosť na zárobok. Neváhajte ani sekundu. Šťastie stojí pri vás. Vlhkosť je pre vás mimoriadne škodlivá.

November: Kompromisy vo vzťahoch sú viac než vítané. V práci sa nenechajte zmanipulovať, lebo si to odnesie vaša peňaženka.

December: Vo vzťahoch je to o veľkej láske, súdržnosti a o vášni. Nečakaná odmena alebo úplatok, je to jedno odkiaľ, ale isto potešia.

Ľudia v znamení Býka

Prirodzene sa vyhýbate zmenám, ale tento krát sa vám nepodarí im uniknúť. S hnevom, trucovaním, odmietnutím nič nedosiahnete. Najviac zmien sa uskutoční v oblasti práce. Nechajte sa viesť osudom a začnite dôverovať vyššej moci. Povinností bude neúrekom, ale nakoniec všetko zvládnete perfektne. Podnikatelia si majú dávať pozor na kontroly. Urobíte veľký krok k sebapoznaniu. Vo vzťahoch sa objavia menšie prekážky. Našťastie, starostlivosť o svojich blízkych beriete prirodzene a tým pádom nenastane problém, ak niekto z rodiny bude potrebovať vašu pomoc.

Január: Ustúpte vo vzťahu. Pokoj v rodine je viac ako dokazovanie. Vo financiách si treba zachovať nielen chladnú hlavu, ale aj opatrnosť.

Február: Vaše vzťahy sa upravia. V práci a vo financiách excelujete. Nezabudnite pritom na svoje zdravie. Ste náchylní na respiračné ochorenie. Chráňte si krk, uši a dýchacie cesty.

Marec: City sa prehlbujú. Nastane harmónia a pohoda. Peniaze skôr prichádzajú, ako odchádzajú. Je to super pocit, že? V práci neustupujte, stojte si za svojím názorom. Potlačené emócie vedia rozkývať krvný tlak.

Apríl: Pripravte sa na nečakané výdavky. Pri pokazených neopraviteľných výrobkoch sa pozerajte na kvalitu, nie na úsporu. V práci vás doslova zasypú prácou, ale nejako vám to nevadí. Pri návale pracovných povinností nezabúdajte na pitný režim.

Máj: Priaznivý aspekt jednotlivých planét vám umožní investovať do nehnuteľnosti. Pomoc prichádza aj odtiaľ, odkiaľ ste s tým nerátali.

Jún: Pri problémoch v partnerských vzťahoch si vypočujte rady od kamarátov, lebo inak hrozí problém. Menšie nezhody sa vyskytnú aj so susedmi. Peniaze požičať niekomu by bola nerozvážnosť.

Júl: Dostanete sa na vytúžené miesta. Podarí sa vám uskutočniť taký obchod, o akom sa vám ani nesnívalo.

August: Treba sa obrniť trpezlivosťou, lebo všetko sa kazí. V práci sa vyskytnú konflikty, ale nebojte sa, pravda zvíťazí. Nemali by ste sa prejedať.

September: Vaša polovička sa cíti ohrozená, má pocit že ju chcete ovládať. Kvôli deťom či mladším osobám sú zväčšia vaše výdavky. V tomto mesiaci nie je vhodné ísť na zahraničnú dovolenku alebo obchodovať so zahraničím.

Október: Všetky spory sa upokoja. Teraz sa vám oplatí uzavrieť novú poistku či investovať. V práci sa dočkáte uznania. Do jedálnička zaraďte viac vlákniny.

November: Zamerajte sa na čerpanie pozitívnej energie. Ustálené vzťahy vás robia šťastnými. V práci sa objaví malý problém, ale nebojte sa následkov.

December: Nenaťahujte sa so svojimi blízkymi kvôli hlúpostiam. Kupujte si také darčeky, na ktoré máte. Svoje deti učte, ako správne hospodáriť s peniazmi. Uprednostnite diétnejšie jedlá. Chráňte si svoje zdravie, aby vás na sviatky neskolila nádcha.

Blíženci

Uplynulé roky neboli pre vás príliš priaznivé. Teraz je však nezdarom koniec. Tento rok si môžete dopriať veci, ktoré ste si v minulosti kvôli nedostatku financií museli oželieť. V práci sa viac spoliehajte na svoju intuíciu. Naučte sa mlčať o svojich plánoch, aby niekto neukradol vaše nápady. Tajní nepriatelia a bonzáci sú všade. Vo vzťahoch nastane zmierenie, pokoj. Dajte si pozor, aby ste svojím konaním, rečami nepokazili to, čo sa napravilo. Aj vo víre povinností si nájdite čas na pravidelné prechádzky v prírode. Upevní to vaše zdravie. Ponuky na hazard, pochybné obchody hneď odmietnite. Doteraz ste odmietali ezoteriku? Neverili ste na nadprirodzené javy? Vo vašom živote nastane zlom o 180 stupňov. Vlastná skúsenosť je vlastná skúsenosť. Sem-tam sa dostanete do stredobodu pozornosti, a vďaka vašim skúsenostiam, múdrym radám sa dočkáte obdivu. Tí, čo žijete v zahraničí, niečo vás bude ťahať naspäť domov. Urobte to len vtedy, ak to tak naozaj cítite.

Január: Nepohoda a nezhoda kvôli deťom. Nepresviedčajte polovičku o svojej pravde, radšej ustúpte. Flirtovať vám tiež neodporúčam, lebo to praskne a následky pocítite všetci. Využite každú voľnú chvíľu na vzdelávanie. To, čo sa onedlho naučíte, sa vám zíde v práci. Keď investovať, tak jedine do bývania. Má to prioritu.

Február: Nedovoľte, aby niekto tretí nabúral váš vzťah. Pečené holuby vám nebudú lietať do pusy. Všetko si musíte riadne odpracovať. Svoje pôvodné plány si niekoľkokrát prepracujete, kým dostanú konečnú formu.

Marec: Pekne a výstižne si odprezentujete svoje záujmy. Teraz ľahko získate ľudí na svoju stranu. Latku máte vysoko postavenú, ale všetko zvládnete v pohode. Chcete si zobrať úver? Teraz máte priaznivé obdobie na požičanie.

Apríl: Klebety do vzťahu nepatria. V práci to chce dynamický priebeh. Nedajte sa zahnať do kúta stresom, postavte sa mu čelom. Nenechajte sa obrať o energiu, pre nejaké vrtochy okolia. Vaša imunita je oslabená. Doplňte si vitamíny a stopové prvky a nezabudnite na spánok. Spánok lieči.

Máj: Materiálna istota vám dá pocit bezpečia. Cítite sa dobre a uvoľnene. Zaoberajte sa čistením, upratovaním obrazov a umeleckých predmetov. Oživte kontakty s priateľmi a s rodinou. Menej času strávte pred počítačom.

Jún: Prichádzajú zaujímavé ponuky, ale prv než sa rozhodnete, si riadne premyslite, kam ste ochotní zájsť. Ku zmenám prichádzajte jasnou predstavou. V tom prípade vás nič nezaskočí. Neľutujte peniaze za dovolenku či relax.

Júl: Hlava vám ide na plné obrátky. Špekulujete, rátate, plánujete, riešite a to všetko je v poriadku. Nič a nikto vám nestojí v ceste k úspechu. V tomto mesiaci vám komunikácia veľmi nejde, ale nie je vám to na škodu.

August: Vaša polovička po niečom túži, ale má strach o tom s vami rozprávať. Vaše názory sa nemusia vo všetkom zhodovať, ale navzájom sa treba rešpektovať. Finančné transakcie majte pod kontrolou. Tento mesiac síce niečo zarobíte, ale terno to nebude.

September: Túžba po zmenách vo vás rastie rýchlosťou blesku. Po zmenách túžite v každej oblasti: práca, vzťah, financie. Osud vám privedie do cesty človeka, s ktorým budete na rovnakej vlnovej dĺžke. Doslova sa stane z neho kamarát nielen do pohody, ale aj do nepohody. Nečakané výdavky vás donútia siahnuť na rezervu.

Október: Nezadaní máte šancu stretnúť lásku svojho života. K bezdetným môže priletieť bocian. Tí, čo deti už máte, buďte k nim zhovievaví. V práci svoju pozíciu nevidíte ružovo, ale to je len prechodný stav.

November: Vo vzťahu netreba rovnako myslieť či konať. Prekvapia vás také peniaze, s ktorými ste nerátali. Poďakujte sa za ne. V práci si dajte pozor na detaily, lebo za svoje chyby si zaplatíte.

December: Konajte premyslene. Darčeky na Vianoce kupujte premyslene, ale šetriť sa vám neoplatí. Koncom roka prídete na to, že zbytočne ste lipli na niektorých svojich názoroch, ale nikdy nie je neskoro sa zmeniť.

Raci

Tento rok je rokom neustálych zmien. Zmeny sa vás dotknú v každej oblasti. Neprepadnite depresiám, lebo neskôr si uvedomíte, kam ste sa vďaka tým zmenám posunuli. Ak prestanete neustále kritizovať, tak sa dočkáte chvály. Na drobné chyby má naozaj každý z nás právo. Smiech, pohyb na čerstvom vzduchu uvoľňuje stagnujúcu energiu. Snažte sa vyhýbať osobám, ktoré vám odoberajú energiu. Do poriadku sa dajú všetky neukončené spory. Ešte ste nikdy nemali takú silnú intuíciu, ako v tomto roku. Riaďte sa s ňou. Ak sú vaše deti dospelé, tak skúste sa im nemontovať do života. Predídete tak hádkam a konfliktom. Obchody, pracovné či súkromné cesty do zahraničia si riadne premyslite, lebo nemáte tam príliš silné a priaznivé aspekty. V práci sa vždy môžete spoliehať na pomoc od druhých.

Január: Vzťah vám prekvitá, všetko je v najlepšom poriadku. Máte právo meniť názory, len to nerobte niekoľkokrát denne. Spoliehajte sa na svoje skúsenosti. O peniaze strach mať nemusíte.

Február: Snažte sa prekonať svoju váhavosť. Odvahu a podporu vám dodajú vaši najbližší. Neprajníkov pekne odignorujte. Ak máte pocit, že by ste mali urobiť niečo pre seba, pre svoje zdravie, tak to urobte.

Marec: Pod vplyvom určitých udalostí sa otužia vzťahy. Tieto udalosti ovplyvnia aj vašu budúcnosť. Tento mesiac nekupujte cez internet alebo na inzerát od neznámych osôb. Začnite konzumovať sezamové semienka. Priaznivo pôsobia proti osteoporóze.

Apríl: Pripravte sa na riadne búrlivý mesiac. Pri hádkach sa nevracajte do minulosti a nevyčítajte si prešľapy. Snažte sa vytvoriť si pokoj v prvom rade v sebe, následne riešte iných. Peniaze nemajú byť témou mesiaca. Sústrediť sa treba na niečo iné. V práci dôjde ku zmenám zo strany nadriadených. Vznikne tým trochu nervozity, ale našťastie to potrvá len krátko.

Máj: Nenechajte sa ovládať strachom. Istotu hľadajte v sebe. Mať známeho na dobrom a vhodnom mieste sa vám zíde. Jeho pomoc sa vám zíde. Jediný problém je váš nadriadený. Mali by ste poslúchnuť rady, príkazy vášho šéfa, aj keď s ním nesúhlasíte.

Jún: Finančne sa vám nedarí podľa svojich predstáv. Nezúfajte, príde aj na lepšie časy. Dodržujte predpisy nielen na cestách, ale všade tam, kde si to situácia vyžaduje. Zbytočne by ste platili pokutu. Do politických debát sa radšej nepúšťajte. Vaša chrbtica potrebuje pomoc, cvičenie, masáže jej prispejú.

Júl: Nielen s citmi, ale aj s financiami ste ako na húsenkovej dráhe. Vesmír skúša vašu trpezlivosť a vytrvalosť. Zoznámite sa osobou, ktorá vám bude veľmi nápomocná v budúcnosti.

August: Zastavte sa a rozhodnite, ktorou cestou pôjdete. Niekedy treba prekonať svoj strach a ísť do jamy levovej. Bez zmien sa nič neuskutoční. Odvážnym šťastie praje.

September: Kvôli deťom urobíte rozhodnutie, ktoré v konečnom dôsledku veľmi dobre vypáli. Keď nezvládnete urobiť všetky úlohy, tak požiadajte o pomoc. Šetrite svoju energiu.

Október: Ak chcete prekonať svoju váhavosť, tak to chce odvahu. Buďte bútľavou vŕbou svojej polovičke. Momentálne, práca nemá byť na prvom mieste. Nakupujte, tvorte, skrášľujte svoju domácnosť. Tešte sa z pekných vecí a predmetov.

November: Počúvajte len hlas svojho srdca. Niekto vám môže nechtiac zle poradiť. Finančné udalosti sa vyvíjajú tým správnym smerom. Pri zdravotných problémoch sa poobzerajte po svojom okolí po niekom, kto sa zaoberá alternatívnou medicínou.

December: Svoju energiu a čas venujte ľudom, ktorí si to zaslúžia. Keď podnikáte, tak práve sa vám otvárajú nové možnosti a výhry. Ničoho sa nebojte, nič vám nestojí v ceste k úspechu. Práce budete mať vyše hlavy, čo je dobré, lebo istota a peniaze sú pre vás dôležité. Koncentrácia a tolerancia sú vaše kľúčové slová pre tento mesiac.

Ľudia v znamení Leva

Veľké zmeny sa uskutočnia vo vašom živote. Držte sa porekadla: Hovoriť je striebro, mlčať je zlato. Neprajníkov máte pri sebe viac, než si to myslíte. Zmenám sa nevyhnete ani v partnerskom vzťahu. Už dlhšiu dobu tam máte stereotyp, a práve preto sa cítite stiesnení. V priebehu roka sa na vás obráti osoba, s ktorou ste mali blízky vzťah v minulosti. Slušne ju odmietnite, lebo by vás to stálo kopec energie, času a v konečnom dôsledku by ten výsledok nestál za nič. Do vášho života vstúpi aj nová známosť. Tá je v poriadku. Bude pre vás oporou, požehnaním. O svojom živote sa rozhodujte sami bez pomoci iných, aj keby sa vám snažila pomôcť vlastná rodina. V práci vás čakajú príjemné zmeny. Pod nátlakom nerobte rozhodnutie, lebo by ste to mohli neskôr oľutovať. Návšteva u neurológa vás asi neminie, ale vaše zdravotné problémy úzko súvisia s vašim psychickým stavom. Vašim najväčším nepriateľom je strach. Popracuje na jeho odstránení.

Január: Nechcite manipulovať so svojou polovičkou. Ak si na niečo netrúfate či nestíhate, tak radšej požiadajte svoju polovičku o pomoc. V práci vám ide karta. Dosiahnete všetko, čo chcete. Máte otvorenú cestu v postupe na kariérnom rebríčku. Nepodceňuje zdravotné problémy. Aj tú najjemnejšiu chrípku treba riadne vyležať.

Február: V partnerskom vzťahu sa vyhýbajte konfliktom, lebo by ľahko mohla vzniknúť riadna búrka. Finančné transakcie, pôžičky, úvery, hypotéky sú vhodné riešiť v tomto mesiaci. Naskytne sa vám príležitosť na zmeny v práci. Ponuka je viac než výhodná.

Marec: Konečne si dáte do poriadku svoje vzťahy. Medzi vami a vašimi blízkymi je pohoda. V práci sa pustíte do neobvyklých úloh. Pod vašimi rukami bude doslova horieť. Výsledok bude stáť za to. Budúcnosť máte jasnú. Energiou len tak sršíte a nikým a ničím sa nenecháte odradiť.

Apríl: Tí, čo ste nezadaní a túžite po vzťahu, máte možnosť stretnúť svoju spriaznenú dušu. Neprajníkov máte pri sebe viac než dosť, tak sa kontrolujte. Neporušujte žiadne predpisy a zákony. Pitím bylinných čajov nič nepokazíte.

Máj: Zmiznú všetky obavy. Teraz máte takú výbornú komunikáciu, že sa vám podarí presvedčiť aj zarytých tvrdohlavých ľudí. Okolnosti vás donútia sa vzdelávať. Kúpa nehnuteľnosti by pre vás predstavovala príliš veľký hazard.

Jún: Lipnutie na vzťahu, žiarlivosť a majetníckosť udrie v plnej sile. Nenechajte sa strhnúť negatívnou nízkou energiou. V pracovnej oblasti sa vám darí. Niekto vám pomôže bez toho, aby ste o tú pomoc požiadali.

Júl: Nový mesiac prinesie nové príležitosti, no ak zaváhate, tak by vám všetky mohli ujsť. Materiálna istota vám dáva pomyslené krídla. Súrodenecká láska má byť silná a bezpodmienečná. Majte to, prosím, na pamäti.

August: Počúvnite svoje srdce a pustite sa do všetkého, čo vám imponuje. Viac ľudí si získate na svoju stranu, keď si budete viac veriť. Dobre si rozmyslíte, kde a načo miniete svoje peniaze, aby ste mali aj na nečakaný výdavok. Do obchodu sa radšej vyberte so zoznamom. V práci sa vyskytne menší problém, ale dosť rýchlo a bez problémov ho vyriešite, čo ocenia aj vaši nadriadení.

September: Túžba po nových dobrodružstvách je zosilnená. Kto hľadá, ten si nájde - parťáka na cestu za šťastím. Nad prácou príliš nerozmýšľate, ale tentokrát je to v poriadku. Pred dovolenkou si dajte skontrolovať zuby, nech vás neprekvapí náhla bolesť zubov.

Október: Zotrvajte na zlatej strednej ceste. Nevnucujte svoj názory svojim blízkym, lebo sa to otočí proti vám. Imunita všeobecne klesá. Priebežne sa dopujte vitamínmi a bylinkami.

November: Pozitívna správa pre nezadaných. Teraz vzniknuté vzťahy majú dlhé trvanie a dobrý základ. Ak si plánujete spečatiť svoj zväzok, tak november je na to najlepší mesiac. Spájajte sa aj v podnikaní či v práci. Kolektívna práca vám prinesie nielen uznanie, ale aj peniaze. Investujte do niečoho rozumného.

December: Podarí sa vám zúročiť svoju celoročnú snahu. Dočkáte sa uznania a pochvaly. Spokojní budú nielen vaši nadriadení, ale aj vaši blízki. Pekne to spolu oslávte. Doprajte si viac relaxu, saunu, masáže. Nešetrite na sebe.

Panny

Rok poctivej práce. Vo vašom živote sa uskutočnia také zmeny, ktoré budú mať vplyv na váš každodenný život. Vzdáte sa svojej rutiny, a to hneď v niekoľkých veciach. Samozrejme, nie so všetkým budete súhlasiť, ale po čase pochopíte, že plávať proti prúdu nemá zmysel. O svojich problémoch veľmi nerozprávajte. V práci máte neprajného kolegu či kolegyňu, a tá osoba vám veru znepríjemní váš život, ale život prináša aj takéto prekážky. Nekazte si svoje meno ohováraním, len preto, aby ste si dokázali svoju pravdu. Po čase zistíte, ako máte zmeniť seba, aby sa situácia na pracovisku zlepšila. Zvážte si možnosti pomoci od ľudí, ktorí síce nemajú také vedomosti ako vy, ale dôverujete im. Zopárkrát budete mať pocit, že slúžite druhým. Ak túto rolu dokážete prijať graciózne, tak máte vyhraté. Sústreďte sa na zachovanie svojho zdravia. Všetko ostatné je riešiteľné. Svokrovci, strýkovia či tety majú taktiež vplyv na udalosti, ktoré vás zastihnú v tomto roku. Vaša komunikačná schopnosť ešte nikdy nebola taká silná, ako v tomto roku. Zaujímavý je ten fakt, že práve osoby, s ktorými bojujete, vám nastavia zrkadlo. Rok 2021 bude rok nových začiatkov.

Január: Otvorte sa viac svojej polovičke. Zlepší sa vám tým váš vzťah. V práci vaši kolegovia potrebujú pomoc. Neotáčajte sa im chrbtom. Dohliadnite na svoje deti a skontrolujte si, na čo míňajú svoje vreckové. Pri zápale močového mechúra sa okamžite obráťte na lekára. Nepokúšajte sa o samoliečbu.

Február: Vyzerá to tak, že vaša polovička vám znesie aj modré z neba. Vážte si to. Ak ju naozaj milujete, tak si ju nesnažte zmeniť na svoj obraz. Čoraz častejšie máte pocit, že nie ste dostatočne dobre ocenení v práci. Nefrflite doma, ale povedzte to na rovinu vašim nadriadeným. Cez víkendy viac oddychujte.

Marec: Zaujmite diplomatický postoj a potom začnú veci postupovať podľa vašich predstáv. Nemračte sa, vždy sa nájde dôvod pre radosť. Viac sa starajte o svoje deti či o mladších ľudí, s ktorými ste v blízkom kontakte. Do topánok si kúpte ortopedické vložky. Zmiernite tak bolesť chrbta.

Apríl: V širšej rodine sa udeje niečo, čo sa vám nebude páčiť. Nepotláčajte v sebe hnev, pokojne si povedzte svoje. Ak žijete alebo pracujete v zahraničí, tak vás čaká veľká udalosť, ktorá ovplyvní váš život. Šetrite, zbytočne nekupujte hlúposti.

Máj: Okolo vás sa nachádzajú ľudia, ktorým by sa vaša pomoc hodila. Pouvažujte o svojich možnostiach. Nedirigujte ich, len ich mierne usmernite. V práci dosahujete také výsledky, na ktoré máte byť právom hrdí. Priatelia stoja za vami v každom prípade.

Jún: Nemáte istotu vo vzťahu? Položte si otázku, čo robíte vy, aby sa váš vzťah zlepšil? Prechádzate skúškou a je to na vás na obidvoch, čo si zvolíte. Útekom do práce sa nič nevyrieši. Váš osud nie je ťažký či náročný, väčšinu problémov si vytvárate vy. Začnite myslieť pozitívne.

Júl: Každý má právo na svoje chyby, ani vy nie ste výnimkou. Nové projekty odsuňte. Teraz sú iné priority. Využite technické vymoženosti naplno a všade.

August: Tento mesiac vám prinesie veľa pozitívnych zmien nielen v práci, ale aj v súkromí. V láske sa stretnete s porozumením a podporou. Finančne sa vám darí, tak si môžete dopriať viac, ako inokedy.

September: Práce máte vyše hlavy a sem-tam sa treba aj obetovať. Nemusíte sa obávať komplikácií. Všetko pôjde ako po masle. Zbavte sa svojich zlozvykov čím skôr. Investujte do svojich blízkych.

Október: Treba dávku opatrnosti. Nenechajte sa nalákať na výhodné kúpy, ktoré v konečnom dôsledku nie sú vôbec výhodné. Dodržujte zákony a nariadenia. Prechádzky v prírode vám prospejú.

November: Zastihne vás také šťastie, že sa doslova budete znášať. Veľmi dobre sa zadarí podnikateľom či sezónnym pracovníkom, ale ani ostatní neobídu naprázdno. Pri pracovných povinnostiach nezabudnite na pravidelnú stravu, lebo váš žalúdok je mimoriadne citlivý.

December: V tomto mesiaci si riadne zamakáte. Všetko, čoho sa chytíte, premeníte na zlato. Svoj majetok zveľaďujete a máte z toho radosť. Dávajte si pozor na cestách, lebo je zvýšená nehodovosť. Nič nie je viac, ako pevné zdravie.

Váhy

Rok 2021 je pre vás citovým rokom. Vaša citová oblasť za uplynulé mesiace bola ako stojatá voda. Nič sa nehýbalo a tak ako sa zakalí stojatá voda, tak sa zakalil aj váš vzťah. Teraz musí prejsť očistou. Všetko, čo nepotrebujete, musí ísť preč. Treba zmeniť postoj, komunikáciu, záujmy - skrátka všetko. Ak to nepôjde, tak vesmír vás rozdelí a všetko pôjde od začiatku. A ako sa hovorí, divadlo zostáva, ale herci sa menia. Nezadaní môžu stretnúť viac spriaznených osôb, z ktorých by si mali vedieť vybrať. Jednoznačne to bude zaujímavé. Niekedy je tam perfektná zhoda, ale väčší vekový rozdiel, inokedy vám zaimponuje krása, ale povaha už nie. Môže sa stať, že vám sa nebude páčiť finančná situácia druhej strany. Aké ponaučenie z toho vyplýva? Prijať fakt, že nikdy nedostaneme to, čo chceme, ale to, čo potrebujeme. Pri súdnych sporoch radšej ustúpte, lebo v konečnom dôsledku na to doplatíte. Aký odkaz mám pre vás? Vždy sa pre vás nájde pomoc, a aj keď v hodine dvanástej, ale všetko sa na dobré obráti.

Január: Dostanete skvelý nápad, ktorý keď uskutočníte, tak vás finančne výborne naštartuje. Pokazí sa vám elektrospotrebič v domácnosti. Neoplatí sa vám investovať do opravy, radšej si kúpte nový. Pri ochorení zostaňte doma a oddýchnite si.

Február: Milostné či partnerské vzťahy prejdú prvou skúškou v tomto roku. Pozor na slová. Nevyslovujte vety, ktoré sami nechcete počuť od svojej polovičky. Milí rodičia, nehádajte sa kvôli deťom. Tam, kde sa dvaja hádajú, tretí zvíťazí. Ideálny čas nielen na zarábanie, ale aj na kúpu nehnuteľnosti.

Marec: Cez prácu sa zoznámite s osobou, pri ktorej si nasadíte ružové okuliare. Nepripisujte jej vlastnosti, ktorými ona ani nedisponuje. V práci sa pustíte do niečoho, čo vám prinesie nemalé peniaze. Po finančnej stránke sa vám darí. Potrebujete kvalitné topánky. Neľutujte peniaze za kvalitnú obuv - nohy nás nesú celý život.

Apríl: Stretnutie so svojím duálnym partnerom vás mierne vyvedie z rovnováhy. Učenie duchovného partnera je cez srdce a nie cez kritiku a silu. Jeho učenie nie je jednoduché, nemusí sa vám páčiť, ale má to hlboký význam. Neobávajte sa straty, získate viac, než si myslíte.

Máj: Neberte si veľa na svoje plecia, lebo nemáte energiu navyše. Spomaľte a nechajte život voľne plynúť. Máte možnosť získať benefit v práci. Využite ho. Úradné záležitosti je najlepšie vybaviť v tomto mesiaci.

Jún: Istá správa vás ovplyvní. Prv, než sa pre niečo rozhodnete, si to poriadne rozmyslite. Nevyhýbajte sa však niečomu len preto, že sa vám nechce. Vaša duša je pripravená na skúšky a zážitky.

Júl: Tešte sa na spoločenské akcie. Zoznámite sa so zaujímavými osobami. V práci sa prekonajte. Neprajníkov si nevšímajte. Je najvyšší čas k tomu, aby ste začali šetriť.

August: Každý túžime po tom, čo nemáme. V podstate však máme všetko, čo v daný čas potrebujeme. Neľutujte sa. Ľútosť je negatívna emócia. Stretnete niekoho, kto zahreje vaše srdce. Hrozia vám finančné straty z nedbalosti, nepozornosti.

September: Vo vašom živote dôjde k osudovej zmene. Ide o pozitívnu zmenu. Kým vo vzťahu sa vám neskutočne darí, tak v materiálnom svete stagnujete a keď si nebudete dávať pozor, tak vám hrozí aj finančná strata. Viac dbajte o svoje zdravie.

Október: Kto sa nebojí, tak tomu sa zadarí. Zúročíte všetky doterajšie vedomosti. Straty sú naozaj len z rozmaru. Naozaj potrebujete všetko to, čo chcete kúpiť?

November: Nezabúdajte na to, že nikto nie je neomylný. Držte sa pekne pri zemi a neulietavajte. Na depresie nemáte dôvod. Otvárajú sa vám nové možnosti. Presne také, o akých ste dlho snívali.

December: Nepokazte si koniec roka tým, že sa budete správať nezodpovedne. Nový rok vám prinesie kopec nových možností. Teraz sa zamerajte na to, aby ste dokončili všetko to, čo ste si sľúbili.

Ľudia v znamení Škorpióna

Do Nového roku vstúpite s veľkou dávkou trpezlivosti a s pozitívnou náladou. Všetky starosti dáte bokom a dopredu pôjdete s čistým štítom. Budete mať energiu aj k tomu, aby ste potiahli ľudí, ktorí nedisponujú s veľkou energiou. Keďže vychádzate zo seba, tak ani za svet nepochopíte fakt, že nie každý disponuje s takou veľkou energiou ako vy. Vesmír vás dotlačí k radikálnej zmene. Kým v práci sa vám darí, tak váš osobný život je ako na hojdačke. Za tým nie je nič iné, ako nepochopenie. Žite a nechajte žiť. Neklaďte si neustále otázky prečo, načo, kedy a ako. Zabudnite na všetko zlé a nechajte sa unášať svojimi citmi. Skúste sa nezamotať do milostného trojuholníka. Zbytočne by ste si skomplikovali život. V práci pekne pokračujte v zabehnutých koľajach. Nikto vás nenúti do veľkých projektov. Pokračujte v tom, do čoho ste sa pustili v minulom roku. Zarobíte slušne a pokiaľ nebudete rozhadzovať, tak môžete na jeseň aj zainvestovať. Počas celého roka posilňujte obličky a pľúca. Sychravé, studené počasie vám nerobí dobre. Nájdite a žite svoje vysnívané šťastie.

Január: Od nikoho nič neočakávajte. Predídete tak sklamaniam. Nalaďte sa pozitívne a sústreďte sa na splnenie svojich snov. Zarobíte dostatočné množstvo peňazí, ale nehazardujte s nimi. Po víkendoch sa nechajte rozhýčkať. Doprajte si masáž či kozmetiku.

Február: Vo vzťahoch verte činom, nie sľubom. V práci vás ovplyvní starý známy, ktorý bol v minulosti pre vás vzorom. Pôjdete do popredia a od vašich spolupracovníkov dostanete podporu. Nie je vhodný čas na riešenie kúpy či predaja nehnuteľnosti. Vaše pľúca sú oslabené. Do jedálnička si zaraďte cibuľu, reďkovky, kaleráb, kapustu, mätový čaj, medovku a žihľavu.

Marec: Nevzdávajte sa, len pokračujte na ceste, na ktorú ste vykročili. Nebojte sa nových povinností. Všetko zvládnete skôr, než si myslíte. Živnostníci, podnikatelia, podarí sa vám uzavrieť veľmi výhodný obchod. Je fajn, že si môžete dopriať, ale peniaze nemíňajte na blbosti.

Apríl: Vaša polovička zatúži po zmene, romantike. Už ju nebaví stereotyp. Čoho sa bojíte? Prečo sa bránite zmenám? Od svojich kolegov si držte odstup. Predídete tak sporom. O svojich nadriadených sa vyjadrujte úctivo, lebo aj steny majú uši. 7, 17, 25 - tieto dni pre vás nie sú priaznivé.

Máj: Oživte konečne svoj vzťah pikantnými novinkami. Najdôležitejší je váš súkromný život. V práci ide všetko po starom, nič nového sa nedeje.

Jún: Naplánujte si pár dní voľného času. Potrebujete relax a oddych. V práci sa nenechajte odradiť prekážkami. Tvrdo choďte za tým, čo chcete. Rozhodnosť a bojovnosť vám boli dané do vienka, tak ich využite vo svoj prospech. Máte dosť priaznivcov a podporovateľov pri sebe.

Júl: Neriešte problémy, ktoré sa netýkajú priamo vás. Nespravodlivosti existovali v minulosti, sú teraz a budú aj v budúcnosti. Riešením pozemskej spravodlivosti strácate energiu a čas. Každá nespravodlivosť má svoj hlbší význam, lebo vy to nevidíte v správnom uhle. Niečo sa vám podarí zarobiť si po mimo. Odložte si tie peniaze bokom ako rezervu.

August: Otvára sa vám nožík vo vrecku, lebo niečo sa nedeje podľa vašich predstáv. Prijmite tú situáciu, nie všetko sa dá zmeniť a niekedy je lepšie ustúpiť, ako si dokazovať svoju pravdu. Vo financiách sa vám darí. Teraz šetrite, kým sa dá.

September: Niekto z vášho života odíde a je to tak dobre. Zároveň noví ľudia prichádzajú do vášho života. Obohatia a rozjasnia váš život. V tomto mesiaci najviac vybavíte a vyriešite cez známosti. Dodržujte predpisy, lebo vaša peňaženka zaplače.

Október: Mať správnych ľudí na správnych miestach vám pomôže viac ako skúsenosti a vzdelanie. Zarobené peniaze rozumne investujte. Môžete do cenností ako je zlato, nehnuteľnosť atď. Vaša domácnosť nevyzerá práve najlepšie. Je načase priložiť ruky k dielu.

November: Niekto z vašich blízkych potrebuje vašu pomoc. Rozhodne pomôžte, ako viete. Naozajstní priatelia to predsa robia. V práci si konečne prídete na svoje. Financie vás netrápia, máte ich dosť na všetko, čo momentálne potrebujete.

December: Všetky chyby, problémy, ktoré ste urobili za uplynulé mesiace, si môžete vyžehliť. Neváhajte ani minútu a urobte to. Do nového roku choďte s čistým štítom, oddýchnutí, spokojní a pokojní. Keď si ešte doplníte vitamíny a minerály (hlavne D, E, magnézium a vápnik), tak to bude dokonalé.

Strelci

Nalaďte sa pozitívne. Prevezmite na seba zodpovednosť a urobte radikálne zmeny. Váš život sa zmení k lepšiemu. V prvom polroku síce tvrdo popracujete, ale potom si môžete užívať výhody. Dôležité zmeny sa uskutočnia aj vo vašom súkromí. Na pracovisku sa vyhýbate konfliktom, ale v tomto roku sa vám to nepodarí. Jednoducho musíte zastať seba. Spolužitie by ste mali posunúť na vyšší level, aby nevznikol stereotyp. Slobodní, osoba, ktorú stretnete, je pre vás tá pravá. Netlačte však na pílu a neklaďte si stále svoje podmienky, lebo svoju šancu premárnite. Vaša spriaznená osoba by totiž mohla vziať nohy na plecia a ujsť. Je vhodný rok na investovanie do nehnuteľnosti. Môžete kúpiť, prerábať, ale môžete sa aj presťahovať. Všetko si ale dopredu detailne naplánujte. To, že neviete ušetriť, je problém. Chce to dôkladnú finančnú analýzu. Áno, ste na bylinky, ale nepodceňujte silu syntetických vitamínov hlavne vtedy, keď ste maximálne vyčerpaní. Návštevu zubára absolvujte hneď, ako vás začne zub bolieť. Pre istotu si dajte zuby skontrolovať do konca marca.

Január: Viac sa uvoľnite, menej myslite na povinnosti. Zdravie je predsa prednejšie ako uprataný byt či dom. Radujte sa z maličkostí. Spoločenský život hoďte za hlavu a radšej sa venujte svojim blízkym. V práci je nervózna atmosféra. Ak sa dostanete do slovnej prestrelky, nič v sebe neduste. Povedzte nahlas svoj názor.

Február: Myslíte si, že vaša polovička vás už nemôže ničím prekvapiť? Omyl. Nechajte sa rozmaznávať, rozmaznávať. Užívajte si tú pohodu a harmóniu. V práci nastane rušno. Viacero príležitostí vám zamotá hlavu. Vyberte si to, čo vám najviac vyhovuje. Financie nie sú prvoradé, príjem je stabilný.

Marec: Dávajte si pozor na jazyk, aby ste niekoho nechtiac nezradili. Rozprávajte menej. Počúvajte viac. Dajte si pozor na neprajných kolegov, máte ich dosť. Môže sa stať, že budete musieť pracovať aj doma. Na druhej strane sa vám zlepší finančná situácia a neznepokojí vás nepríjemná správa od poštára. Výhodne nakúpite v zľave.

Apríl: Vysoká úroveň energie vám pomôže pri zrealizovaní nových nápadov. Neponižujte ľudí, ktorí s vami nestíhajú držať krok. Viac sa usmievajte a myslite pozitívne. O financie sa báť nemusíte, všetko vám vychádza podľa plánu.

Máj: Celkom pohodový mesiac. Stretnutie s príjemnou osobou vás zahreje pri srdci. Nechajte city ísť na povrch, nič neskrývajte. Podnikatelia, pozor na financie a nové zmluvy radšej prepošlite niekomu na prekontrolovanie. Kúpte si a užívajte multivitamínový prípravok.

Jún: Cez víkendy sa venujte svojej polovičke a tešte sa z maličkostí. V práci máte veľké očakávanie, ale nie všetko dopadne tak, ako si to predstavujete. Nebuďte sklamaní. Vaše zlepšováky ešte potrebujú čas, aby mohli byť akceptovateľné. Obmedzte pitie kávy a nejedzte príliš veľa sladkostí.

Júl: V dlhodobých vzťahoch dôjde k stagnácii a zároveň k nespokojnosti. Rozprávajte o svojich plánoch, pocitoch. Pohoda na pracovisku zvýši chuť tvoriť. Začnite konečne šetriť.

August: Dostanete ponuku, ktorá sa neodmieta. Je to niečo, čo ste chceli v minulosti. Môžete požiadať o čas na rozmyslenie, ale každopádne je to pre vás výhodná ponuka. Urobíte dobrý skutok a tým zabodujete u svojej polovičky.

September: Zvoľnite tempo a užívajte si život. Nebojte sa viac času stráviť so svojimi priateľmi. Nenechajte sa nalákať na výhodné investovanie, lebo by ste ľahko prišli o peniaze. Straty hrozia aj zo zahraničia, alebo v zahraničí. Pri bolestiach pohybového aparátu sa obráťte na odborníka.

Október: Keď s niekým nesúhlasíte, nemusíte kritizovať či urážať. Skúste to svoje povedať diplomatickou formou. Peniaze, financie nemajú byť tabu témou vo vzťahu. Peniaze nikomu nepožičajte, prišli by ste o ne. Buď uberte na výdavkoch, alebo na požiadavkách. Za dobrý skutok vás vesmír odmení.

November: Aj priatelia sú dôležití, nielen rodina. Čakajú vás väčšie výdavky, tak zbytočne nemíňajte. Nevnucujte svoje názory svojim spolupracovníkom. Znechutili by ste ich. Nadriadený môže byť trochu hysterický, berte ho s rezervou. Zachovajte si zdvorilosť a úctu.

December: Skúste nehodnotiť, nesúdiť. Konajte tak, ako najlepšie viete. Každý skutok vykonaný úprimne a zo srdca sa vám zaráta. Buďte spokojní so svojim životom.

Kozorožci

Vaše túžby vás poháňajú vpred. Nikto a nič vás nezastaví, ak sa pre niečo rozhodnete. Čaká vás niekoľko rozhodnutí a nie každé z nich urobíte srdcom. Niekedy musí prísť strata, aby vzápätí mohlo prísť niečo krajšie, lepšie. To, čo sa vás netýka, neriešte. Máte sa naučiť viac dôverovať nielen svojim nadriadeným, ale aj svojim spolupracovníkom. Možnosť povýšenia je v hre na jeseň. Je to len čisto na vašom rozhodnutí, či tú ponuku prijmete, alebo nie. Vzťahy sú v celku harmonické, ale to ešte neznamená, že na nich netreba popracovať. Finančne sa vám darí. Bankové konto vám pekne narastie. Ťažko zrobené peniaze sa môžu ľahko rozkotúľať pri nerozvážnom investovaní. Prv, než sa pre niečo rozhodnete, tak si vypočujte názor viacerých osôb. Cez leto sa môžete pustiť do rekonštrukcie domácnosti. K svojmu telu sa správajte zodpovedne. Nezabudnite na striedmu, zdravú stravu a veľa pohybu. V opačnom prípade na to doplatia vaše kolená a kĺby. Ak ste si našli svoje šťastie v podobe partnerského vzťahu, tak si to užívajte a nepoškuľujte po ďalších dobrodružstvách.

Január: Nevnucujte svoje myšlienky milovanej osobe. Skúste byť miernejší voči svojim kolegom. Začína im prekážať váš postoj voči nim. Potrebujete spolupracovať a nie bojovať. Zdravie máte pevné.

Február: Priťahujete peniaze ako magnet. Každý jeden nápad speňažíte. Rozumiete číslam. Byť stredobodom vesmíru je fajn, ale nie pre vás a nie teraz. Diétnejšia strava by vám prospela. Nepreháňajte to s pitím kávy. Telo si zapamätá, ako sa k nemu správate.

Marec: Naháňačky v práci vás trochu znervózňujú. Oddeľte prácu od súkromia. Nezabudnite na svojich priateľov, pozvite ich niekam cez niektorý víkend. Mať dobré vzťahy s okolím je skutočná výhra. Výdavkov máte viac než dosť, tak s peniazmi narábajte opatrne. Narobiť si dlhy je ľahké, ale ťažšie by sa splácali.

Apríl: Nemajte veľké oči a prehnané sny. Uspokojte sa s málom. Akokoľvek sa naháňate za peniazmi, stále ich nemáte dosť. Je nepomer medzi príjmami a výdavkami. Uskromnite sa. Víťazom budete, len to chce čas.

Máj: Všetko pôjde ako po masle. Máte dostatok energie a dobrú náladu. Stretnutie s rodinou a s priateľmi vnesie do vášho života veľa pozitívnych zmien. Tento mesiac určite nebude nudný, ale rozmanitý. Práca vás baví a okrem pochvaly sa vám podarí získať aj slušný objem peňazí. Ak váhate nad kúpou nehnuteľnosti, tak zahoďte svoje pochybnosti a urobte to, čo vám srdce našepkáva. Rozhodne to neoľutujte.

Jún: Existujú veci, ktorých sa obávate. S dôverou sa obráťte na staršiu ženu a jej slová si zoberte k srdcu. Každopádne je tento mesiac ako stvorený na nové výzvy a zmeny. Nič a nikto vám nestojí v ceste k úspechu. O financie sa báť nemusíte. Náročné túry zaťažujú kolená, na to nezabudnite.

Júl: Podľa možností dovolenkujte doma. Zahraničie nie je pre vás veľmi výhodné a prospešné. Pohoda a pokojný režim vám pomôžu dobiť si chýbajúcu energiu. Venujte sa svojej láske, rodine a robte to, čo vás baví.

August: Premôžte sa a urobte, čo treba. So svojou polovičkou by ste mali vyriešiť majetkové veci, aby ste v budúcnosti predišli sporom. Vyhýbajte sa podozrivým finančným transakciám. Pravidelne si kontrolujte svoj krvný tlak. Vyhýbajte sa priamemu slneniu. Prudké teplo a slnko vám nerobí dobre.

September: Hneď na začiatku mesiaca dostanete výbornú správu, ktorá vás doslova nakopne. Ovplyvní to nielen vašu prácu, ale aj vaše súkromie. Veľmi rýchlo sa prispôsobíte zrýchlenému pracovnému tempu. Pri nakupovaní si dávajte pozor, aby vám nenaúčtovali niečo navyše a bloky si odložte.

Október: Niekto sa veľmi stará do vášho vzťahu. Čím skôr ho pošlite kade ľahšie. Pri výchove detí sa dohodnite so svojou polovičkou, aby ste nemali rozdielne výchovné metódy, lebo váš potomok by to veselo zneužíval. V práci vás nahovoria na úlohu, ktorá vám nie je po vôli. Je to pre vás výzva, ale zvládnete ju bravúrne.

November: Malými krôčikmi môžete dosiahnuť viac. Ústupkom získate úctu a uznanie. Spoločne s kolegami dosiahnete úspech. Vaša rodina je v poriadku, má všetko, čo potrebuje, a je maximálne spokojná.

December: Pomáhajte, rozdávajte múdrosti. Skúseností máte viac než dosť. Viac počúvajte svoje srdce ako rozum a všetko zlé sa na dobré obráti. Ponáhľajte sa pomaly. Úprimnosť upevní vaše vzťahy.

Vodnári

Disponujete ohromnou dávkou energie. Neúnavne plánujete, inovujete. Myšlienky máte rozpoltené. Jedna časť vášho ja túži po zmenách, druhá polovica má problém rozlúčiť sa so starými nepotrebnými vecami, zvykmi či pánmi. V roku 2021 sa planéty Saturn a Jupiter udomácnia v znamení, čo značí osudovú zmenu vo vašom živote. V nasledujúcich dvanástich rokoch vás čaká postup, sebarealizácia, rozvoj. Lepšie spoznáte seba, svoje schopnosti a možnosti. Ako magnet pritiahnete do svojho života nápomocných či vplyvných ľudí. Vzťahy boli u vás vždy na prvom mieste. Paradoxne, teraz nemáte za potreby sa niekomu zapáčiť, či kupovať si lásku a priazeň druhej osoby. Zoznámite sa s osobami, s ktorými si vytvoríte dlhoročný krásny priateľský vzťah. Investuje do vzdelávania a cestovania. Nechváľte sa príliš, lebo už vďaka svojim úspechom budete mať veľa neprajníkov. Ak máte malé deti, v tomto roku potrebujú prísnejší režim. Počas roka neustále posilňujte obličky a pľúca. V žiadnom prípade sa nepúšťajte do politiky, lebo by vás to stálo okrem nemalých peňazí aj zdravie.

Január: Vaše nápady sú unikátne. Začnite ich realizovať čím skôr. Zlepší sa vám finančná situácia. Podnikatelia, obchody vám vychádzajú lepšie, než ste očakávali. Na oslavách si doprajte alkohol, ale s mierou, aby ste si nevyrobili hanbu. Zdravie vám slúži na jednotku.

Február: Všetko vám vychádza tak, ako ste si to aj predstavovali. Oslobodíte sa od takých veci, ktorých ste sa už dlhšiu dobu nemohli zbaviť. Popracujte na vzťahu. Vaša polovička má pocit osamelosti. Koncom mesiaca dostanete veľmi výhodnú ponuku. Pozor, ak budete dlho váhať, niekto vám ju vyfúkne a ostali by vám oči pre plač.

Marec: Okrem lásky neriešite nič. Všetko ostatné pôjde bokom. Doslova lietate v oblakoch. Cítite sa báječne a zbytočne vám niekto bude aj dohovárať, aj taj nebudete vnímať jeho slová. Pritom sa tu rysuje možnosť skvelého zárobku. Môže u vás prepuknúť alergia.

Apríl: Niekto z vašich známych potrebuje pomoc. Neodmietnite poskytnúť pomocnú ruku. Pri riešení pracovných problémov hľadajte čo najjednoduchšie riešenie. V súkromí sa zdržte nemiestnych poznámok. Mohli by ste sa dopustiť chyby, ktorá by vás dlho mrzela. Investovať síce môžete, ale určite nie do cenných papierov. Pitím prieduškového čaju nič nepokazíte.

Máj: Urobte si plán toho, čo chcete docieliť. Nezabudnite na detaily. O svojich plánoch nehovorte pred známymi, mali by problém vás pochopiť a ohrozilo by to vaše plány. Teraz nie je dobré dopúšťať sa školáckych chýb. Vo financiách máte jasno, tak sa toho držte a nikoho nepočúvajte.

Jún: Podarí sa vám nadviazať dôležité kontakty. Nepochopenie zo strany kolegov ani neriešte. Teraz nie je čas zaoberať sa malichernosťami a nepodstatnými vecami. Svojej láske nesľubujte to, čo nemienite dodržať. Ak sa neviete zbaviť zlozvyku, požiadajte o pomoc odborníka.

Júl: V partnerskom vzťahuje sa čoraz častejšie objaví nespokojnosť. Nie je vhodné to riešiť útekom alebo flirtom. Problémom sa postavte čelom a skúste si to celé vykomunikovať v pokoji bez zbytočných emócií. Inovujte svoju domácnosť. Prerábajte, kupujte, maľujte. Vytvorte doma pohodu. Túžite po dovolenke. Koncom mesiaca si ju doprajte.

August: Vo vzťahu prenechajte vedenie svojej polovičke. Patrične oceňte, ako sa o vás stará. Planéty príliš neprajú úradným záležitostiam. Náročné písomnosti, výzvy posuňte o pár týždňov, keď bude priaznivejšia situácia. Voči nadriadeným buďte zhovievaví. Viac dbajte o svoje trávenie.

September: V osobnom živote pociťujete spokojnosť a pohodu. To sa nedá celkom povedať o práci. Tam vás čaká hektika, chaos. Nečakajte, že sa za vás niekto rozhodne. Pusťte sa do zmien podľa svojho najlepšieho vedomia. Nebuďte príliš šetrní, nie je to dobré.

Október: Vo vzťahu zachraňujte, čo sa zachrániť dá. Nikdy nie je neskoro začať znova. Nerozhýčkavajte svoje deti, lebo sa vám to vypomstí. Peniaze sa vám doslova sypú. Môžete si dopriať, čo len chcete. Nič vám nestojí v ceste pri podnikaní. Pomoc sa k vám dostáva nielen od príbuzných. Čaká vás veľa roboty, ale stojí to za to.

November: Črtá sa vám riadne dobrodružstvo. Vyberte sa so svojou polovičkou na dovolenku alebo aspoň na predĺžený víkend. Odpojte sa na chvíľku od materiálneho sveta a vydajte sa na cestu poznania. Duchovný svet na vás čaká. Vďaka vašej húževnatosti ste sa posunuli vpred v práci. Nezaspite na vavrínoch, treba ísť ešte ďalej. Podajte pomocnú ruku tým, ktorí vás žiadajú o pomoc.

December: V konečnom dôsledku nemáte dôvod na nespokojnosť. V práci, vo financiách sa vám darí. Nezabúdajte však na ľudí, ktorí celú dobu stoja pri vás a nezištne vám pomáhajú. Bez nich by to išlo ťažšie. Preto pre nich vymyslite nejaký výnimočný darček. Neriešte to, čo sa vás netýka, a buďte spokojní s tým, čo máte.

Ryby

V roku 2020 ste nastúpili na novú cestu a teraz na nej pokračujete. Zmizne rutina. Do vášho života sa vrátia osoby, s ktorými ste už roky neboli v kontakte. Nikdy ste tak ľahko nenadviazali kontakty, ako v tomto roku. Môžete sa tešiť na množstvo zážitkov. Zaujímavá pracovná ponuka sa vám ponúka v druhej polovici roka. Ak sa neviete rozhodnúť, požiadajte o radu niekoho, komu dôverujete. Práca v kolektíve vás obohacuje. So spolupracovníkmi vychádzate dobre a nemáte dôvod špekulovať, že vám niekto nepraje. V tomto roku investujete väčší obnos peňazí, ale nejako to ani nepocítite. Financie pomaly narastajú, ak využijete ponuku od známeho, môžete rátať s extra príjmom. Tento rok je pre vás aj rokom záhad. Dozviete sa o takých tajomstvách, že vám doslova padne sánka. Neposudzujte, neodsudzujte, neriešte. Pomáhajte deťom, nielen svojim, ale i cudzím. Vráti sa vám to v dobrom aj s úrokmi. Prekypujete láskou a neustále sa potrebujete o niekoho sa starať. V tomto roku sa nemáte na čo sťažovať.

Január: Začať nový rok s provokáciu nie je fér voči vašej polovičke. Nechuť do práce prekonajte čím skôr, lebo v tomto roku vás čaká veľa práce. Veľa výhod získate len vtedy, keď začnete uvažovať racionálne a triezvo. Jazykovo zdatné osoby zarobia pekný balík peňazí.

Február: Tí nezadaní, ktorí túžia mať vzťah, teraz majú príležitosť niekoho spoznať. Tí, čo ste vo vzťahu - vaša komunikácia je veľmi chabá, popracujte na nej. Perfektný mesiac na pracovné aktivity. Plány vám vychádzajú bez väčšej námahy. Pozitívny obrat nastane aj vo financiách. Doslova sa vám začnú sypať. Nedovoľte, aby vám sláva stúpla do hlavy.

Marec: Nemali by ste riskovať svoj solídny, pevný vzťah pre chvíľkové potešenie. Prispôsobte sa svojej láske. Tlak v práci povolí, ale chuť do práce a šťastie na spolupracovníkov zostáva. Nemusíte minúť hneď všetko, čo zarobíte. Odložte si niečo do banky na horšie časy.

Apríl: Nebojujte proti osobe, ktorú aj tak milujete. Máte pocit, že chce vás zmeniť, no nie je to celkom tak. Len chce, aby ste žili trochu zdravšie. V práci sa vám naďalej darí a práve preto by ste mali porozmýšľať nad budúcnosťou. Pokojne si môžete dopriať alkohol, ale robte to s mierou.

Máj: V komunikácii vám to trochu škrípe, ale deje sa to preto, lebo si nemôžete dovoliť povedať všetko, čo máte na srdci. Kroťte si svoje túžby, flirtami nič nedosiahnete. Svojich kolegov a nadriadených presvedčíte o tom, že vaše nápady a plány prinesú úspech. Nezneužívajte ich dôveru a urobte maximum, aby ste to naozaj aj dosiahli. Kúpte si kus starožitného nábytku či predmetu. Energia niečoho starého vám prinesie šťastie.

Jún: Vo vzťahu to bude trochu búrlivé. Hádky, odlišné názory nabúrajú vašu istotu. V afekte môže dôjsť až k rozchodu. V práci to bude ako na hojdačke. Na nálade vám nepridajú ani nečakané výdavky spojené s domácnosťou.

Júl: Zostaňte vytrvalí a trpezliví a všetky prekážky zvládnete. Dôležité pracovné rokovanie určite nerušte a neodkladajte ho na neskôr. Nemuselo by to dopadnúť vo váš prospech. Nielen kolegovia, ale aj priatelia vás podržia. Cez víkendy oddychujte, načerpajte novú energiu prechádzkou v prírode. O financie si nemusíte robiť starosti.

August: V rodinných vzťahoch by ste mali skrotiť svoj temperament. Nijaké problémy neriešte horúcou hlavou. Rozhodnutie, ktoré urobíte tento mesiac v práci, ovplyvní váš život do budúcna. Zbavte sa svojich zlozvykov. Šetrite, lebo finančná rezerva vám neskoršie príde vhod.

September: Vo vzťahu sa doslova roztápate od samej lásky. Skúste si ten príjemný pocit zachovať čo najdlhšie. O svojich finančných predstavách nemusíte rozprávať pred svojimi kolegami. Vôbec ich to nezaujíma. Radšej pristúpte ku skutkom. Začnite realizáciou svojich plánov. Vyhýbajte sa kúpaniu v studenej vode. Neprospieva to vašim obličkám.

Október: V partnerskom vzťahu je pohoda a zhoda. Keď chcete radikálnu zmenu v práci, tak nerozprávajte o tom kade-komu, ale urobte ju. Sťažovať sa nie je fér. Okolo vás sa točí dosť podvodníkov. Skúste im nenaletieť.

November: Prepadnú vás depresie a neistota a strach o budúcnosť. Našťastie ide len o krátkodobý proces. V domácnosti budete musieť priložiť ruku k dielu. Keďže všetko zlé je na niečo dobré, platí to aj pre vás. Prídete na iné myšlienky a prídu aj nové nápady.

December: Informácie, ktoré sa k vám dostanú, sú dôležité a narábajte s nimi opatrne. Nie je dobré obdobie na uzatváranie obchodov. Budete si musieť viac zamakať. Viac si vážte ľudí, ktorí stoja pri vás v dobrom aj v zlom. Nepreháňajte to s návykovými látkami ako sú cigarety, sladkosti a alkohol. Všetko s mierou. Držte sa zlatej strednej cesty.