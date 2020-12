Hrôzostrašné ZÁBERY: Deti organizujú psie zápasy! Zúboženú fenku zachránili v poslednej chvíli

Psie zápasy organizujú už aj deti.

Zdroj: Československý kastračný program

Nevhodné pre maloletých a citlivé povahy

SEČOVCE - Otrasný prípad týrania zvierat sa udial v osade na východnom Slovensku. Staršia sučka zažila na starobu traumu, a to nielen psychickú, ale aj fyzickú. No najzarážajúcejšie na celej udalosti je práve to, že úbohé dobité zviera majú na svedomí deti.