Horor na východnom Slovensku: Organizujú psie zabíjačky! Z domácich miláčikov robia masť

Na prípad upozornila televízia Markíza. V obci Chminianske Jakubovany na východnom Slovensku sa mala v piatok večer konať ďalšia psia zabíjačka. Z ukradnutých psov, ktorí idú na jatky, robia masť, ktorú neskôr nelegálne predávajú. No šokujúce je, že záujemcov je vraj dostatok.

"Keby ste tomu neverili, prineste psa, zabijeme ho a uvidíte," povedal na videu jeden z miestnych obyvateľov. Psov kradnú aj smerom na Poprad či Levoču, pretože v obci ich už nie je dostatok. Dokonca vysvetľujú aj to, že psa na masť nie je jednoduché zohnať, pretože musí mať dosť tuku. Fľaša takejto masti sa pohybuje od 30 do 50 eur a vyváža sa aj do Anglicka.

"Z jedného psa sa dá vyškvariť aj 5 - 6 sedemdecových fliaš. Je to čistá masť," povedal jeden z osadníkov. Piatkovú zabíjačku však prekazili policajti, ktorí prišli do osady. Na záberoch vidno, že obyvatelia tam už mali postavenú trojnožku a v šope bol zatvorený pes na reťazi. Toho chceli zrejme usmrtiť sekerou a stiahnuť z kože. Mäso skonzumujú a zo sadla spravia masť, ktorú neskôr predávajú. Keďže ich ale neprichytili pri čine a pes nevykazoval známky týrania, neodobrali ho. Polícia však zozbierala niekoľko dôkazov, medzi nimi aj kože z minimálne troch psov.

Štát zlyhal

Na situáciu dlhodobo upozorňuje aj Československý kastračný program, ktorý tvrdí, že štát pri ochrane zvierat zlyhal. "Sú to viac ako TRI ROKY, čo sme sa my - dve dobrovolníčky samé jedného dňa ocitli v osade Chminianske Jakubovany a stali sme sa svedkami psej zabíjačky. Samé proti tlupe veľkých chlapov sme nemali šancu nič zdokumentovať, zastavali nám cestu k dvom mŕtvym psom, z ktorých jeden visel na trojnožke a museli sme čakať na policajnú hliadku. Do jej príchodu telá psov zmizli a policajti odmietali vec riešiť s tým, že obyvateľ osady im povedal - VŠAK VIETE, ŽE KONZUMUJEME... Vtedy sme si začali uvedomovať V AKOM ŠTÁTE ŽIJEME," napísali rozhorčené pracovníčky na sociálnej sieti.