Beblavý účelovo zavádza: Kostka reaguje! Spornú spoluprácu a vysoké ceny vysvetľuje po svojom

Pavol Kostka získal pred troma rokmi atestáciu a v Bratislave si založil kliniku impedančnej terapie, ktorá sa venuje riešeniu problémov s medzistavcovými platničkami. Podľa Beblavého však ide o pochybnú metódu. Neveria jej ani špičkoví odborníci. Za liečbu si klinika pýta stovky eur. Pavol Kostka však uviedol, že Beblavý účelovo a hrubo zavádza v snahe získať pozornosť a zvýšiť predajnosť svojho diela.

Mal ma osloviť

"Ako laik sa totiž bez patričného vzdelania vyjadruje k odbornej problematike. Škoda, že ma vopred neoslovil, ani nepožiadal o vysvetlenie. Pokojne by som mu všetko objasnil. Takto iba verejne osočuje. To je spôsob, ktorý je poľutovaniahodný. V kontexte doterajších „úspechov“ pána Beblavého nech si preto spraví úsudok každý sám," uviedol pre Topky.

Zdroj: liecbaplatniciek.sk

Sporné spolupráce

Kostka sa odvoláva na viacerých odborníkov či organizácie a spoluprácu s nimi. Nikto z nich to však nepotvrdil. Jedným z nich je aj doktor Ján Kyselovič z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, s ktorou mal spolupracovať. Kyselovič akúkoľvek spoluprácu poprel. "Bol len autorom jedného, veľmi negatívneho posudku na Kostkove postupy," napísal Beblavý.

Zdroj: liecbaplatniciek.sk

"Pán profesor PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., ktorého si vysoko vážim, bol v minulosti partnerom jedného biomedicínskeho výskumu a predsedom etickej komisie, ktorá ho schválila," odpovedal Kostka. K spolupráci sa nevyjadril. Okrem iného v referenciách uvádza aj profesora Waltera Biniho, jeden z dvoch profesorov, ktorí mali byť oponentmi Kostkovej metódy. "Od roku 2018 je spolupracovníkom Kliniky Impedančnej terapie pre export jej metódy do univerzitných pracovísk v Európe," uviedol na webe Kostka na adresu Biniho.

Keď však Beblavý Biniho kontaktoval, profesor odpovedal, že nikdy nebol oponentom. "Nikdy som s ním priamo nespolupracoval, ani nespolupracujem," napísal Bini. "Na začiatku som bol ochotný diskutovať o jeho názoroch, ale nikdy som nezdieľal jeho názory ani som neveril, že jeho "liečba" ako taká, a to, ako ju aplikoval, môže mať akýkoľvek efekt," dodal profesor. "Rovnako si vážim prof. Waltera Biniho. Uvedený fakt bol v danom čase kreovania informačného materiálu relevantný, no nakoniec po vzájomnej komunikácii nerealizovaný," uviedol v reakcii Kostka.

Aby neboli pochybnosti, informáciu preformulujem

Problém bol aj pri patente. Na webstránke kliniky je uvedené, že impedančná terapia je patentom chránená metóda rastu a liečby medzistavcových platničiek. "Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ani Európsky patentový úrad neevidujú žiadny patent, ktorý by vlastnil Kostka či jeho klinika," uviedol v knihe Beblavý. "Problematika duševného vlastníctva, ktorým disponujem, je mimoriadne rozsiahla. Na základe faktov preto v zmysle ochrany nejde o neadekvátne vyjadrenie. Ale aby nebol dôvod na pochybnosti, za čo sa vopred ospravedlňujem, informáciu môžem preformulovať," odpovedal Kostka.

Stiahnutá štúdia

Redakcia Bratislavských lekárskych listov na základe podnetu Beblavého a hlavnej odborníčky rezortu zdravotníctva pre fyziatria, balneólogiu a liečebnú rehabilitáciu doktorky Dziakovej minulý týždeň stiahla publikovaný článok, resp. štúdiu, na ktorú sa Kostka odvolal. Táto informácia ho prekvapila. "Článok je stále registrovaný a je na redakcii Bratislavských lekárskych listov, do akej miery sprístupnia jeho obsah. Je to rešpektovaný odborný časopis, ktorý má mimoriadne vysoký kredit a publikáciu v ňom si preto mimoriadne vážime," uviedol.

Zdroj: liecbaplatniciek.sk

"Zverejneniu štúdie predchádzal zložitý proces, vrátane nezávislých posudkov medzinárodnej redakčnej rady. Pretože spĺňala všetky požadované vedecké aj formálne kritériá, bola publikovaná a daná k dispozícii odbornej verejnosti. Lebo zverejnenie je najčistejší spôsob prezentácie nových výsledkov. Nič neskrývame. Veríme, že ide len o nedorozumenie a v tomto kontexte budeme žiadať odpoveď od redakcie Bratislavských lekárskych listov," dodal Kostka na adresu stiahnutého článku.

Ceny zodpovedajú vynaloženým nákladom

Zaujímalo nás aj to, prečo sú ceny napriek viacerým pochybnostiam vysoké. "Sme neštátne zdravotnícke zariadenie, spĺňame všetky zákonné podmienky a nemáme zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Ceny zodpovedajú vynaloženým oprávneným nákladom. Podstatné však je, že reálne pomáhame pacientom. A to je pre mňa najväčšia hodnota," reagoval Kostka. "Rozdiel je uvedený na koncoch dokumentov. Štatisticky ekonomicky aktívna a neaktívna populácia," dodal.