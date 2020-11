Ďalšia kauza hviezdneho maséra Kostku: Od ľudí pýta tisíce za pochybnú liečbu!

Pavol Kostka sa preslávil ako "prominentný masér", keďže sa viacerí bývalí politici ako Ján Počiatek, bývalý minister financií Peter Kažimír aj jeho štátny tajomník, Dana Meager a ďalší. Podľa svedectva zamestnanca vtedajšej Kostkovej kliniky, ktorú vo svojej knihe uvádza Beblavý, k nemu chodil aj Robert Fico, ktorý to však pred rokmi poprel, ale aj jeho syn či manželka. Beblavý však poukázal na to, že Kostkova pofidérna činnosť pokračuje.

Hviezdny masér Kostka

Kostka dosiahol v krátkom časovom období zisk takmer jeden a pol milióna eur a zostali po ňom dlhy a nedoplatky. Po tejto kauze sa odmlčal, v apríli 2017 si však získal atestáciu na Slovenskej zdravotníckej univerzite, ktorá spadá pod ministerstvo zdravotníctva. V tom istom roku prednášal aj svojím kolegom na pôde univerzitnej nemocnice. Prednášku mal aj v ružinovskej nemocnici.

Prednášal im o tzv. impedančnej terapii, ktorou lieči ochorenia chrbtice. "Ako jedinú metódy na svete, ktorá dokáže zabezpečiť nárast objemu medzistavcovej platničky. Doteraz nikde takáto metóda nebola prezentovaná. Ponúkal oponentom aj lekárskym autoritám, aby ju konfrontovali," povedal vtedy Kostka.

Ak by to bola pravda, mohol byť miliardárom, ale nie je

V roku 2018 si založil spoločnosť s názvom Klinika impedančnej terapie, s. r. o. a v Bratislave si otvoril ambulanciu. "Darilo sa mu opäť zázračne. Už v nasledujúcom roku 2019 dosiahol obrat 579-tisíc eur. Tentoraz však nie z verejných zdrojov, ale priamo z vreciek pacientov," napísal Beblavý vo svojej knihe.

Prezentuje sa jedinečnou metódou, o ktorej hovoril aj na prednáške. Podľa Kostkových slov je impedančná terapia prevratná, elektro-fyziologická potenciálová liečba medzistavcových platničiek a ako jediná na svete totiž choré a poškodené platničky lieči. Má to byť revolučný medicínsky postup bez liekov či chirurgického zákroku. "To by bolo super - ak by to bola pravda. Pavol Kostka by mal šancu stať sa nielen milionárom, ale dokonca miliardárom," konštatuje Beblavý.

Od ľudí pýta tisíce eur

Beblavý uviedol, že za svoju unikátnu terapiu si od pacientov pýta vysoké sumy, rádovo v stovkách eur, za celú liečbu ide o tisíce. "Za blok štyroch až šiestich návštev berie v prvom mesiaci 750 eur a v ďalších mesiacoch 650 eur. Pri nižšom počte terapií je to 450 až 550 eur mesačne. Bežný pacient tak zaplatí Kostkovi tisíce eur, keďže bolesti chrbta vyžadujú dlhodobú starostlivosť," napísal s tým, že zisk kliniky v prvom roku bol 129-tisíc eur.

Na internetovej stránke kliniky sa skutočne nachádza cenník s uvedenými sumami oznčený ako Balík - Public, teda verejný balík. Existuje však aj Balík - VIP, v ktorom sú ceny nižšie a rozdiel je aj v zľavách. Nikde sme sa však nedozvedeli, za akých podmienok si tento balík môžete uplatniť, resp. aký je v jednotlivých balíkoch rozdiel. Na konci je len veta "Spoznajte cenu zdravia!".

Prístroj i metóda bez patentu

Beblavý ďalej uvádza, že Kostka klame. Na webstránke kliniky uvádza, že impedančná terapia je patentom chránená metóda rastu a liečby medzistavcových platničiek. "Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ani Európsky patentový úrad neevidujú žiadny patent, ktorý by vlastnil Kostka či jeho klinika," napísal bývalý poslanec s tým, že Kostka má registrovanú ochrannú známku "Impedance therapy", ale s patentom to nemá nič spoločné.

Okrem iného používa Kostka aj patentovaný generátor špecifických elektrických impulzov spolu s metódami suchá ihla, laser a fyzioterapia. "Okrem toho, že generátor nie je v skutočnosti patentovaný, nebol nikdy vyskúšaný ako zdravotnícka pomôcka." Slovenská neurologická spoločnosť vo svojom stanovisku upozornila, že jeho použitie mal schváliť Štátny ústav pre kontrolu liečív. "ŠÚKL mi potvrdil, že sa to nikdy nestalo a prístroj u nich dodnes nie je registrovaný," napísal Beblavý. ŠÚKL kontaktoval aj Kostku, ktorý im povedal, že nejde o zdravotnícku pomôcku, ale o elektrické zariadenie.

Kostkovu štúdiu stiahli, Beblavý podá ďalšie podnety

"ŠÚKL ma informoval, že situáciu skúmal, ale pán Kostka tvrdí, že jeho prístroj nie je zdravotnícka pomôcka, ale "len" elektrický prístroj a preto ho nemôžu skontrolovať," vysvetill pre Topky Beblavý. Okrem iného kontaktovl aj redakciu Bratislavských lekárskych listov, ktorá vydala Kostkovú štúdiu pod názvom "Impedance therapy in rehabilitation of degenerative disc disease".

"Redakcia listov na základe môjho podnetu a podnetu hlavnej odborníčky MZ pre FBLR pani doktorky Dziakovej minulý týždeň článok stiahla," dodal Beblavý. Na štúdiu, resp. článok odkazuje aj pri svojom mene na webstránke. Link, resp. štúdia už však skutočne nie je dostupná. Bývalý politik sa chystá podať podnet aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Bratislavský samosprávny kraj.

Odborníci popreli spoluprácu s Kostkom, na ktorú sa odvoláva

Kostka sa odvolával na viacerých odborníkov či organizácie a spoluprácu s nimi. Nikto z nich to však nepotvrdil. Jedným z nich je aj doktor Ján Kyselovič z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, s ktorou mal spolupracovať. Kyselovič akúkoľvek spoluprácu poprel. "Bol len autorom jedného, veľmi negatívneho posudku na Kostkove postupy," napísal Beblavý.

Kostka sa opieral aj o podporu zahraničných profesorov Walthera Biniho a Wagiho ElMasriho. Svoju metódal mal predstaviť na lekárskom kongrese v Londýne pred dvoma rokmi a hlavnými oponentmi metódy mali byť práve spomínaní profesori. Okrem iného ich uvádza aj medzi referenciami svojej kliniky na webe. "Od roku 2018 je spolupracovníkom Kliniky Impedančnej terapie pre export jej metódy do univerzitných pracovísk v Európe," uviedol na webe Kostka na adresu Biniho.

Keď však Beblavý Biniho kontaktoval, profesor odpovedal, že nikdy nebol oponentom. "Nikdy som s ním priamo nespolupracoval, ani nespolupracujem," napísal Bini. "Na začiatku som bol ochotný diskutovať o jeho názoroch, ale nikdy som nezdieľal jeho názory ani som neveril, že jeho "liečba" ako taká, a to, ako ju aplikoval, môže mať akýkoľvek efekt," dodal profesorl.

Predátorské konferencie

Kostka si vybral na prezentáciu svojich zistení 3. medzinárodnú konferenciu o chrbtici a chorobách chrbtice v júni 2018 v Londýne. Podľa programu na nej Kostka mal naozaj vystúpiť. Podľa Beblavého však ide o tzv. predátorskú konferenciu. Znamená to, že konferencia vyzerá ako legitímne vedecké konferencie, no v skutočnosti ide o podvod. Nespĺňajú obsahové štandardy očakávané akademikmi a získali zlé meno na základe nepravdivého programu a vysokých cien.

Konferenciu organizovala dcérska spoločnosť indického vydavateľstva OMICS Publishing Group. "Ide o jedného z najväčších a najznámejších vydavateľov predátorských časopisov a organizátorov predátorských konferencií," napísal Beblavý. "Inými slovami, je to konferencia, kde netreba kvalitný vedecký výstup, ale stačí uhradiť mastný poplatok a môžete vystúpiť," dodal.

"Keď som jeho metódy a postupy konzultoval s poprednými neurológmi, odpovedali rovnako ako Walter Bini. Neexistuje dôvod myslieť si, že Kostkova "terapia" je skutočná medicína," uviedol bývalý poslanec, ktorý má v rukách aj stanoviská Slovenskej neurologickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktoré ukazujú na diery v Kostkovej "vedeckej" práci. O problematike vedeli aj špičkoví odborníci v zahraničí, zatiaľ však nikto nič nespravil.

V súvislosti s danými informáciami sme s otázkami oslovili aj Pavla Kostku prostredníctvom Kliniky impedančnej terapie.