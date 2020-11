KORONAVÍRUS Deti do sedem rokov nebudú po príchode zo zahraničia povinne testované

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Marco Alpozzi/LaPresse via AP

BRATISLAVA - Deti do sedem rokov nebudú po príchode zo zahraničia povinne testované. Doteraz to platilo pre deti do troch rokov. Testovanie však môže nariadiť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo lekár. Vyplýva to z upravenej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ku karanténnym povinnostiam osôb pri vstupe na územie SR s platnosťou od štvrtka 26. novembra od 7.00 h. Informoval o tom Marek Eliáš z ÚVZ SR.