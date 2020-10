Medici z Rakúska sa chápu ako humanitárna pomoc: Súhlas NR SR netreba, odkazuje právnik

BRATISLAVA - Prítomnosť 50 vojenských medikov z Rakúska na celoplošnom testovaní sa chápe tak, že jej účelom je humanitárna pomoc, preto nie je potrebný súhlas Národnej rady SR, postačí súhlas vlády. Uviedol to Vincent Bujňák z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ústava SR priznáva podľa Bujňáka parlamentu všeobecnú právomoc vysloviť súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR. "Zároveň priznáva vláde osobitnú právomoc rozhodnúť o súhlase s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR v špecifických situáciách, okrem iného na účel humanitárnej pomoci," skonštatoval s tým, že účelom prítomnosti 50 príslušníkov rakúskych ozbrojených síl má byť humanitárna pomoc.

Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico v piatok uviedol, že vláda obišla Ústavu SR. "Iba na základe obyčajného zákona o ozbrojených silách povedala, že pozýva vojakov, pretože potrebujeme humanitárnu pomoc," skonštatoval s tým, že na Slovensku podľa neho nie je humanitárna situácia. "O tomto môže rozhodnúť len NR SR. NR SR podľa ústavy SR schvaľuje prítomnosť cudzích vojakov na území SR," dodal.

Aj mimoparlamentná SNS tvrdí, že vysloviť súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenska patrí podľa ústavy do pôsobnosti NR SR. Pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva Slovenska bude pomáhať aj 50 vojenských medikov, ktorí sú príslušníci ozbrojených síl Rakúskej republiky. Vyplýva to z návrhu, ktorý odsúhlasila vláda na piatkovom rokovaní. Medici majú byť vyslaní do bratislavskej Petržalky, informoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Majú tiež pomáhať pri odstraňovaní následkov núdzového stavu.