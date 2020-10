AKTUÁLNE V Bratislave hlásia viacero kolón, na Vrakunskej je nehoda trolejbusu

BRATISLAVA – V Bratislave hlásia na viacerých úsekoch nehody a tvorbu kolón. Zdržanie je momentálne od desiatich do viac ako 30 minút. Na Vrakunskej sa zrazilo nákladné auto s trolejbusom. Upozorňujú na to Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Na Vrakunskej smerom do centra sa pre zrážku nákladného auta s trolejbusom vodiči zdržia viac ako 30 minút. Zhustená premávka so zdržaním od desiatich do 30 minút je aktuálne na kruhovom objazde vo Vrakuni v smere do centra, Na Ulici Svornosti, na starej Seneckej ceste v smere do Bratislavy, na Račianskej, Moste SNP či na Šancovej.

Stella centrum upozorňuje na zhustenú premávku na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy. Taktiež aj na Popradskej v smere do centra, na Hradskej v smere od Vrakune, na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy a pred Prístavným mostom. Kolóny vodiči hlásia aj v okolí Bratislavy, a to medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi, v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy, za Blatným v smere k D1 a do Senca či v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy. Zdržania na týchto miestach sú od desiatich do 25 minút.