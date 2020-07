Polícia riešila ďalší prípad migrantov: Troch zadržali na hranici s Ukrajinou

Ukrajinec, ktorého kontrolovali v lese v katastri obce Ubľa v okrese Snina vo štvrtok (23. 7.) v noci, mal zákaz vstupu na Slovensko. Vlani ho administratívne vyhostili na tri roky. „Svojím konaním sa tak dopustil marenia výkonu úradného rozhodnutia. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Humennom ho uznal vinným z uvedeného prečinu a uložil mu trest vyhostenia z územia SR na obdobie troch rokov. Výkon trestu vyhostenia bol zabezpečený v pondelok (27. 7.) v popoludňajších hodinách,“ spresnila.

V sobotu (25. 7.) dopoludnia kontrolovali blízko vonkajšej hranice v katastri obce Ruská v Michalovskom okrese ďalšieho Ukrajinca bez cestovných dokladov. Zachytili ho kamery. Cudzinec tvrdil, že na Slovensko sa dostal omylom počas zbierania húb. V pondelok sa podrobil testu na nový koronavírus. „Nachádza sa v miestnosti pre dočasne predvedených a zaistených cudzincov,“ povedala Kopernická.

Štátneho príslušníka Kazachstanu, ktorý takisto nemal cestovné doklady, kontrolovali na hraničnom priechode Ubľa na výstupe zo SR v nedeľu (26. 7.) popoludní. Na Slovensku sa zdržiaval neoprávnene. „V súlade so zákonom o pobyte cudzincov bol zaistený za účelom administratívneho vyhostenia s určením zákazu vstupu na územie SR a ostatných členských štátov na obdobie piatich rokov,“ dodala s tým, že na základe rozhodnutia hygienika ho eskortovali do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov (ÚPZC) Sečovce a umiestnili do karanténnej miestnosti.