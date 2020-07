Honosný rómsky pohreb v Prešove: VIDEO Ceremónia, akú mesto ešte nezažilo!

PREŠOV – Ladislav Baláž (55) vystrojil svojej manželke Zlatici (†53) honosný pohreb. Svoju Ťumy, ako ju prezývali, viezli na pohrebnom koči so štvorzáprahom cez celý Prešov. Celý špás vyšiel na vyše 10-tisíc eur.

Zlatica (†53) zomrela v Anglicku. V pondelok popoludní sa s ňou rodina rozlúčila naposledy. Okruh trúchliacich sa však zúžil kvôli opatreniam pre koronavírus len na členov najbližšej rodiny. Pôvodne bolo plánovaných dvesto hostí. Živá cimbalová hudba, koč a sprievod mestom či obrovské vence zo živých kvetov ale nechýbali.

Bielu truhlu z dubového lakovaného dreva v špeciálnej americkej úprave s odklápacím vekom pri tvári priviezli zo zahraničia. Prešovčan Ladislav, ktorý v Anglicku už 20 rokov podniká s ojazdenými autami a zamestnáva vraj 300 ľudí, za ňu zaplatil 2-tisíc eur. „Ona si to zaslúži, lebo bola dobrá manželka. Milovala vnúčatá, zábavu, rada sa pekne obliekala,“ zaspomínal na svoju ženu muž, ktorého citoval server Pluska.sk.

Koč so štvorzáprahom s bielymi koňmi privliekli z Česka, keďže na Slovensku ho nevedeli zohnať. Kone boli vyzdobené čiernymi pierkami, koč bol obložený vencami so stuhami s ornamentom v štýle Versace.

Jazdu cez celé mesto manévrovali dvaja kočiši, kone bez problémov cválali na štvorpruhovej ceste v kolóne áut. Koč nasledovali štyri čierne limuzíny. „Pôjdeme pred náš byt na Tarasa Ševčenka, kde sme prežili spolu najkrajšie roky. Tam sme vstúpili do cirkevného spoločenstva a začali žiť kresťanským životom,“ opísal časť ich 37-ročného spoločného života Ladislav pred pohrebnými obradmi. Verí, že jeho žena, ktorá bola dlhší čas chorá, nezomrela.

So svojimi deťmi a ich partnermi sa pred smútočnú sieň priviezli v limuzínach s čiernymi a rómskymi zástavami. Všetci boli odetí v čiernom, na sebe mali tričká s podobizňou zosnulej, a ozdobení množstvom zlata. Zlatici zlato do truhly nedali. „Rozdelím ho medzi naše deti,“ povedal Ladislav.

V dome smútku sa konali pohrebné obrady, ktoré viedol kňaz. Počas spevov naložili rakvu do koča a zamierili s ňou pred vchod bytovky neďaleko centra mesta, kde manželia kedysi žili a doteraz tam majú dva byty. Čakalo na nich množstvo susedov, pri vchode hrala rómska kapela. Následne sa smútočný sprievod presunul do Hanisky pri Prešove, odkiaľ Zlatica pochádzala, a kde ju uložili do hrobu. Odtiaľ sa pobrali na hostinu, kde bolo pripravené jedlo pre dve stovky smútiacich.