Krajinský súd vo Viedni skúma, či Viliam Mišenka má rakúske občianstvo

"Domnieva sa a uvádza, že má aj rakúske štátne občianstvo. To sa musí aktuálne preukázať a bližšie informácie k vydávajúcemu konaniu teda nie sú zatiaľ k dispozícii," uviedla v pondelok viceprezidentka Krajinského súdu vo Viedni Christina Salzborn. Novšie informácie by mali byť známe až koncom tohto mesiaca.

Mišenka je od soboty vo väzbe so zámerom jeho priameho vydania slovenským úradom. Rozhodol o tom službukonajúci sudca Krajinského súdu vo Viedni. Právoplatne odsúdený sa do soboty nachádzal v cele policajného zaistenia viedenského justičného paláca. Zadržali ho vo štvrtok na ulici v meste Baden pri Viedni približne o 15.15 h na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Nekládol pritom žiaden odpor. Povedal to v piatok hovorca Spolkového kriminálneho úradu Vincenz Kriegs.

Podľa jeho slov mali rakúske orgány aj vďaka úzkej spolupráci so slovenskými orgánmi informácie, že Mišenka sa zdržiava buď v Badene alebo vo Viedni. Slovenskí policajti ozrejmili, že sa ukrýval u príbuznej. Spolupráca slovenských a rakúskych pátračov trvala viac ako dva roky a ocenil ju v piatok aj spolkový minister vnútra Karl Nehammer.

Mišenka bol na úteku od marca 2018, keď ho Najvyšší súd SR poslal do výkonu trestu na 23 rokov za úkladnú vraždu v štádiu pokusu formou účastníctva ako objednávateľa. NS SR ho vtedy odsúdil v kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont, ku ktorému došlo v lete 2009. Pri výbuchu zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli vážne a ľahšie zranenia.

Rozsudok si Mišenka na NS SR neprišiel vypočuť. Polícia následne oznámila, že je opätovne na úteku a pátra po ňom. Špecializovaný trestný súd v Pezinku na neho vydal európsky zatýkací rozkaz 27. apríla 2018. Polícia po Mišenkovi pátrala už po druhý raz. Na úteku bol aj v roku 2013, vypátrali ho vo Venezuele a eskortovali na Slovensko, kde strávil takmer dva roky vo väzbe.