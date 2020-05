Slovenka Silvia zmizla pred 19 rokmi: Záhadný telefonát matke a FOTO zo Španielska, ide o stratenú dcérku?

BRATISLAVA - Silvia Záhradníková mala len šestnásť, keď opustila svoj domov na Slovensku. Odvtedy prešlo 19 rokov, no pátranie neprináša žiadne výsledky. Všetky stopy ale smerujú do Španielska. Zúfalá mama odtiaľ obdržala aj záhadný telefonát. Ide však naozaj o jej dieťa?

Tento pocit by nechcel zažiť žiaden rodič! Mladučká Silvia Záhradníková zmizla v roku 2001, keď mala len 16 rokov. Z domu v okrese Nové Zámky odišla bez dokladov. Po dlhých dvoch mesiacoch sa ešte telefonicky ozvala svojej mame. Povedala, že je v Španielsku so svojim priateľom. Ako sa tam však dostala v čase existencie hraničných kontrol? Túto otázku stále nezodpovedala ani polícia.

Silvia je aktuálne najdlhšie nezvestnou osobou na Slovensku, ktorá sa stratila ako neplnoletá. Zdroj: Facebook/Polícia SR

"Policajný zbor vykonával nasledujúce roky previerky na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí s pomocou zahraničných partnerov, avšak bez výsledku. Situácia sa zmenila až v poslednom období," uviedli policajti na sociálnej sieti. Fotografiu "násťročnej" dievčiny uverejnili naposledy len pred pár dňami, v súvislosti s Medzinárodným dňom nezvestných detí.

Záhadný telefonát po rokoch

Práve 25. mája, teda v deň, keď polícia znova upozornila na pátranie po nezvestnej Silvii, sa im na linke 158 ozvala jej matka. Oznámila, že dcéra ju telefonicky kontaktovala približne pred mesiacom. . "Nezávisle od tohto telefonátu bol Policajný zbor kontaktovaný treťou osobou na svojom facebookovom účte, ktorá poskytla ďalšie informácie, ktoré by mohli dopomôcť k vypátraniu nezvestnej, dnes už 35-ročnej ženy," dodali ochrancovia zákona.

Mama nezvestnej uviedla, že je presvedčená o tom, že v telefóne počula hlas svojho dieťaťa, ktoré nevidela tak dlhú dobu. To, že má ísť práve o Silviu, majú podľa nej dokladať aj dve zaslané fotografie, ktoré z diaľky zachytávajú dospelú ženu.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

"Osoba, ktorá o sebe tvrdí, že je Silvia Záhradníková, bola telefonicky kontaktovaná Policajným zborom (číslo poskytla jej matka), pričom jej boli poskytnuté všetky relevantné informácie, ktoré by mohli viesť k zrušeniu pátrania po jej osobe po 19 rokoch," vyjadrila sa polícia.

Mladá žena ale z neznámych dôvodov odmieta možnosť, aby sa osobne dostavila na najbližší policajný útvar v Španielsku. Práve to by však veľmi pomohlo v overení jej totožnosti a teda aj k stiahnutiu pátrania. Policajný zbor medzičasom už kontaktoval svojho zahraničného partnera v Španielsku so žiadosťou o vykonanie previerky osoby, ktorá telefonovala na Slovensko. Silvia Záhradníková teda aj naďalej zostáva najdlhšie nezvestnou osobou, ktorá sa stratila ako neplnoletá.

"V historickom prehľade pátrania Policajného zboru existujú prípady, keď sa mladistvá/maloletá osoba nikdy nenašla, avšak spravidla po 20 rokoch je pátranie formálne ukončené a súd ju môže vyhlásiť za mŕtvu, čo však na druhej strane neznamená, že polícia nepracuje s poznatkami, ktoré by viedli k jej vypátraniu aj po viac ako dvoch desaťročiach," uzavrela nateraz polícia.