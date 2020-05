Na Štrbskom plese sa chystá ďalšia výstavba: Slováci sa búria, tieto projekty ho úplne pochovajú!

Slováci sú v posledných rokoch na svoju prírodu mimoriadne citliví a má to svoj dôvod. V posledných rokoch sme sa totiž stali svedkami divokej výstavby v tých najchránenejších územiach. Verejnosť najnovšie pobúrila správa o tom, že by sa malo ešte viac stavať na Štrbskom plese. Naznačuje to dokument o zmenách a doplnkoch Územného plánu obce Štrba, ktorý bol predstavený tento týždeň. Rieši sa v ňom ďalšia rekreačná výstavba vrátane apartmánových domov, hotelových parkovísk či dopravného zariadenia. Z veľkej časti sa má realizovať na lesoch, lúkach a pasienkoch.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Verejnosť sa búri

Reakcie na developerské zámery na seba nenechali dlho čakať. Dokument kritizuje tak verejnosť, ako aj aktivisti a ochranári, ktorým sa nepáči, že dokument chcú schváliť ešte pred zonáciou národného parku. Podľa nich takáto masívna výstavba Štrbské pleso prakticky pochová. Iniciatíva My sme les preto spustila petíciu za jeho zachovanie, ktorú do týchto chvíľ podporilo už takmer 40-tisíc ľudí. "Štrbské pleso je súčasťou obce Štrba a leží na území TANAP-u s tretím stupňom ochrany, pričom jeho zastavané územie je v dotyku s územiami v štvrtom aj piatom stupni ochrany. Nadradený Územný plán Prešovského samosprávneho kraja hovorí, že pri rozvoji cestovného ruchu je nutné rešpektovať prioritu prírodného prostredia. Takisto hovorí, že je potrebné zvyšovať kvalitu už existujúcich stredísk cestovného ruchu na území TANAP-u bez ich výrazného plošného rozširovania s dôrazom na limity únosnosti územia," píše iniciatíva vo svojej petícii.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Z predloženého dokumentu vyplýva, že stavať sa má napríklad na Mlynických lúkach. Malo by tu vzniknúť námestie s obchodmi, kaviarňami, požičovňami lyží a inými prevádzkami, apartmánový dom aj štvorpodlažný parkovací dom. V blízkosti navrhovanej zástavby sa pritom nachádza cenná prírodná pamiatka Rašelinisko. Lanovku, ktorú chcú postaviť naprieč Štrbou, zas významne zmení ráz krajiny a obmedzí panoramatické výhľady na tatranské končiare, ktoré majú byť dominantným krajinotvorným prvkom a predovšetkým kvôli ktorým sem prúdia turisti.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Budaj vyzýva na odklad rozhodnutia o budúcnosti Štrbského plesa

Minister životného prostredia Ján Budaj vyzýva kompetentné inštitúcie, aby odložili svoje rozhodovanie o zmene územného plánu Štrby vo vzťahu k Štrbskému plesu. "Akékoľvek ďalšie zásahy do tohto územia sú veľmi závažným rozhodnutím a bez rešpektu k prírode môžu lokalitu nezvratne poškodiť. Nemáme žiadne druhé Štrbské pleso, preto si ho musíme zachovať," vyhlásil Budaj.

Ministerstvo plánuje prostredníctvom svojich štátnych ochranárov vstúpiť do procesov napriek tomu, že ide o intravilán obce. Budaj sa pred pár dňami stretol so starostom Štrby Michalom Sýkorom, aby mu dokument vysvetlil. Po stretnutí je presvedčený o tom, že v lokalite nevznikne nič, čo by narušilo panorámu a prostredie Štrbského Plesa. "Žiadne lanovky či nové zjazdovky. Aj myšlienka parkoviska, ktoré by sa malo dotýkať priamo oblasti vzácnych mokradí, bolo zrejme nedorozumením. Nehrozia žiadne výstavby komerčných objektov, v pláne obce sú menšie, prospešné verejné stavby ako toalety či vodojem. Samozrejme, pán starosta eviduje developerské návrhy, no je pripravený chrániť hodnoty Tatier, nie záujmy investorov," uviedol šéf envirorezortu. Vývoj bude naďalej sledovať.