Dráma v Košiciach! Mladík uväznil príbuznú v byte, zúfalé pokusy o útek od agresora

KOŠICE – Zo zločinu obmedzovania osobnej slobody obvinila polícia 21-ročného muža. Po tom, ako v byte držal svoju 48-ročnú blízku príbuznú z Košíc, ho umiestnili do cely policajného vyšetrovania. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.

K udalosti podľa jej slov došlo počas uplynulého víkendu. „Zamkol ju v byte, kľúče od bytu odložil do svojho vrecka a povedal jej: ,Nikde nejdeš.' Držal ju v jednej z izieb, popritom jej zakrýval ústa, aby nemohla kričať, a zobral jej aj mobilný telefón,“ uviedla s tým, že po čase sa žene podarilo z mužovho zovretia vyslobodiť a rozbehla sa k dverám.

Tie však pootvoril, žena do nich narazila hlavou a spadla na zem. Opäť ju odvliekol do izby, kde ju držal. Keď sa rozbehla k oknu volať o pomoc, odsotil ju. Z bytu sa jej podarilo vybehnúť po tom, keď zbadala kľúče položené na stole. Muž ušiel, no následne skončil v rukách policajtov pohotovostnej motorizovanej jednotky. „Zo zranení, ktoré svojím konaním spôsobil, sa žena podľa predbežnej lekárskej správy bude liečiť sedem dní,“ dodala Ivanová. Podľa jej slov mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.