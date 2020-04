KORONAVÍRUS Pendleri sa búria! Testovať sa každý mesiac je nezmysel: Tvrdý odkaz premiéra

BRATISLAVA/RAJKA - Pre pendlerov budú platiť nové opatrenia. Testy na koronavírus budú povinné. Každý, kto býva alebo pracuje do 30 kilometrov, si bude musieť každý mesiac spraviť test. Na internete dokonca vznikla petície nespokojných pohraničiarov. Premiér Igor Matovič dnes označil niektoré ich argumenty za choré, no zároveň im odkázal, aby s testovaním počkali. Situácia sa do dvoch týždňov môže zmeniť.

Situácia pre ľudí žijúcich v pohraničných oblastiach do 30 kilometrov vôbec nie je jednoduchá. Hlavný hygienik vydal nové opatrenia, medzi ktorými bolo aj povinné testovanie. To sa vzťahuje aj na tzv. pendlerov. Testovať by sa mali každý mesiac. Najviac sa sťažujú Slováci žijúci v Rajke, ktorí bývajú len necelé dva kilometre od hraníc. Na internete sa dokonca objavila aj petície. Premiér Matovič má pre nich jasný odkaz, zároveň im odporučil, aby s testovaním ešte pár dní počkali.

Chorý argument

Premiér Igor Matovič dnes v diskusnej relácii TA3 uviedol, že rozhodnutie vydal hlavný hygienik. „Nie je to rozhodnutie vlády, poslednú pečiatku na opatrenie dáva hlavný hygienik,“ povedal premiér. Zároveň povedal, že v situácii, kedy sa Slovensko o nových opatreniach pre pendlerov začalo pred týždňom začalo rozprávať, Slovensko na tom bolo dobre a ostatné krajiny na tom boli horšie. „Krivka sa teraz obracia,“ uviedol. Povedal však, že ho celá situácia mrzí.

Podľa Matoviča je choré tvrdiť, že test, ktorý sa spraví jeden deň je na druhý deň neplatný. „Tak potom prestaňme testovať,“ rozohnil sa premiér. Potom však rétoriku zmiernil. Podľa neho toto opatrenie možno nebude mať veľký význam, ale v čase, keď o ňom rozhodol hlavný hygienik, to význam malo mať.

S testovaním radšej počkajte

Premiér na adresu nákladov, ktoré budú musieť na testovanie vynaložiť uviedol, že ak chcú testy zadarmo, môžu ísť do karantény. „Ostatní, ktorých testujeme zadarmo, musia ísť na dva týždne do štátnej karatény. Je to niečo za niečo,“ povedal.

Zároveň odporučil, aby pendleri s testovaním počkali štyri alebo päť dní. „Pravidlo pre pendlerov začne platiť zhruba o dva týždne. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie a či bude mať toto opatrenie zmysel,“ povedal Matovič. „Vydržme, ešte sme to neprekonali. Bohužiaľ, asi ideme k horšej časti tejto epidémie. Aj pri otváraniach platí dvakrát merajme a raz strihajme,“ dodal.

Petíciu za zrušenie testovania podpísalo vyše osemtisíc ľudí

Na internete sa už objavila aj petícia za zrušenie preukázania sa negatívnym testom na koronavírus pre pendlerov. Podpísalo ju už vyše osemtisíc Slovákov žijúcich v zahraničí a podpisy stále pribúdajú veľmi rýchlo. Slováci apelovali na to, že im odovzdali hlas vo voľbách, a preto vyslovujú aj nesúhlas s novým nariadením. „Táto petícia je krátka, aby vás neoberala o drahocenný čas, ale zároveň dostatočne stručná aby ste si ju prečítali a zvážili kroky, ktorými nám hádžete obrovské polená pod nohy,“ píše sa v petícii.

Záriveň dodali, že sú si vedomí toho, že vláda robí, čo sa dá, a má len tie najlepšie úmysly. „Nariadenie o povinnom testovaní pre všetkých pendlerov je v európskom priestore raritou a má to svoje dôvody. Týmto Vás žiadame o okamžité zrušenie preukázania sa negatívnym testom na ochorenie Covid -19 pre pendlerov,“ uviedol autor petície Daniel Adamík.

Nové opatrenia sú podľa Slovákov, ktorí podpísali petíciu:

1. Kontraproduktívne

2. Kapacitne nezvládnuteľné – Slovenská republika nemá kapacitu na pretestovania všetkých pendlerov v priebehu 10 pracovných dní.

3. Zbytočné – nakaziť sa môžem hneď 1. deň po negatívnom teste a celých ďalších 30 dní voľne cestovať.

4. Zmätočné – V mnohých prípadoch po obdržaní negatívneho testu môže nastať istota o nechorobnosti a následná chuť stretnúť sa s blízkymi rodinnými príslušníkmi, môže popri bode 3. výrazne zvýšiť riziko nákazy.

5. Finančne náročné – bežná Slovenská rodina to v týchto už aj tak ťažkých časoch nebude schopná zaplatiť, nakoľko ju zaťažíte ďaľším výdavkom, ktorý prestavuje cca 300 Eur mesačne.

6. Diskriminačné – Zdarma testujete určitú skupinu ľudí a nás obyčajných ľudí nútite k tomuto nezmyselnému testovaniu

7. Nelogické – pendleri budú pravidelne obsadzovať voľné termíny a ľudia, ktorí sa naozaj potrebujú odtestovať nebudú mať kde.

8. Neetické – pre mnohých Slovákov nás týmto označujete za hrozbu, čím sa vytvára živná pôda pre nenávisť.

9. Neľudské – V prípade potreby zdravotníckej starostlivosti, nám neumožníte toto Ústavou garantované právo bez potrebného dokumentu.

10. Protieurópske – žiadna z okolitých krajín neprijala podobne prísne nariadenie pre pendlerov v prihraničných obciach.

11. Korupčné - neštátne laboratória sa iste potešili Vášmu novému nariadeniu

List premiérovi

Na sociálnych sieťach koloval aj list jedného z pendlerov, ktorí sa sťažoval na nezmyselnosť testovania, na náklady, ktoré budú musieť vynaložiť a na ďalšie veci spojené s novým opatrením. V liste boli zhrnuté problémy, ktoré trápia pendlerov po nových opatreniach. „Ako ja, tak aj tisíce ďalších ľudí – Slovákov si vybrali zahraničné dedinky na život nie preto, že by tu bol lepší vzduch, ale kvôli tomu, že nie všetci z nás majú státisíce na to, aby si kúpili nehnuteľnosť na Slovensku, čo i len pár kilometrov od Rajky, napríklad v takých Rusovciach či v Jarovciach. Keďže sme nič neukradli a stále sa živíme len obyčajnou prácou, zvolili sme si lacnejšiu nehnuteľnosť a to nám napríklad Maďarsko umožňovalo,“ píše sa v úvode listu.

Prečítajte si celé znenie zvyšku listu:

Poďme však k veci. Sme občanmi Slovenskej republiky, pracujeme v tejto krajine a rovnako tu odvádzame dane, nechávame peniaze v slovenských obchodoch, platíme za slovenské služby. Dnes sme na úrovni dobytka... Nie, vôbec nepreháňam, len vám hovorím, ako sa väčšina z nás v posledných týždňoch cíti.

Dnes ste dali gól do bránky nás, pendlerov. Neviem, či vám máme k tomu gratulovať. Je to nechutný gól. Správa, že pendleri sa po 1. máji majú preukázať negatívnym testom na COVID 19 nie starší ako 30 dní, to je nápad hodný milióna! Ten, kto ho vymyslel, zjavne sedí celé dni v kancelárii a vôbec neuvažuje o následkoch, dôsledkoch týchto čudných rozhodnutí. Možno by ten dotyčný mal zdvihnúť svoj zadok a ísť sa reálne pozrieť na situáciu v pohraničných obciach. Keďže tomu „niekomu“, kto s týmto nápadom za milión prišiel, sa zjavne nechce sem prísť, tak som sa rozhodla, že mu tieto informácie sprostredkujem. Ak vie čítať, nech číta!

Napríklad len v maďarských pohraničných obciach žijú tisíce Slovákov. Nie, nie sme žiadni boháči, ani sme sem neodišli kvôli luxusnému životu. Dochádzame do Bratislavy do práce, pretože ešte stále patríme do tej kategórie, ktorá si na rohlíky či mlieko potrebuje zarábať prácou. Podotýkam, že v dedinách ako Rajka, Bezenye či iné nie je žiadne ohnisko nákazy. Prečo? Pretože sme disciplinovaní... áno, riadime sa presne tým, čo vy neustále prízvukujete vo svojich mediálnych výstupoch. Na Slovensko necestujeme kvôli tomu, že by sme chceli ísť do lunaparku, ale chodíme za prácou, aby sme mali z čoho žiť.

Všade vidíme, že slávny Covid 19 pomaličky, ale isto ruinuje ekonomiku. Neuveríte, ale ľudia prichádzajú o prácu, znižujú sa im mzdy... Áno, taká je realita. Sú tisíce ľudí, ktorí žijú od výplaty po výplatu a rátajú každé euro. To nie je žiadna fikcia, ale realita a vy to dobre viete. V tejto chvíli od týchto ľudí, ktorí žijú z ruky do úst, požadujete, aby si každé 4 týždne platili test na Covid 19. Myslíte to vážne, však? Nuž a o to je to smutnejšie. Poviem vám jeden z mnohých prípadov.

Pani žijúca v Rajke. Jej mesačný príjem je 364 eur. Musí z toho zaplatiť nájomné, mala by sa z niečoho aj najesť a čo čert nechce, je po rakovine prsníka a aktuálne zápasí s akútnou leukémiou. Trochu drastický príbeh, že? Nie, nie je vymyslený, je reálny a je to len jeden prípad z mnohých. Z týchto smiešnych 364 eur to pre ňu znamená, že 1/5 jej príjmu musí dať na test na Covid 19. Prečo? Pretože ste to tak vymysleli! Preto, že musí chodiť na kontroly na onkológiu do Bratislavy! Preto!

Od 1. mája chcete zaviesť povinné testovanie pre nás, pendlerov. Poznáte nás? Viete, ako žijeme? Uvedomujete si, že 4 – členná rodina by podľa vás mala z rodinného rozpočtu zaplatiť okolo 280 eur mesačne? A čo ľudia, ktorí tu žijú z chabých dôchodkov? Čo ľudia, ktorí prišli o prácu a na Slovensko potrebujú ísť napríklad k lekárovi? Mysleli ste na nás aj z tohto uhla pohľadu? Slovo zvládne všetko a papier ešte viac... lenže toto nie je len zdrap papiera, toto je pre niekoho likvidácia života.

Netestujete zdravotníkov, netestujete seniorov v rôznych zariadeniach... Nie, pretože na to nie sú testy, nie sú kapacity. Zato nám to dávate príkazom. Urobili ste tak v časoch, keď každý človek padá na hubu, ospravedlňujem sa za toto expresívne prirovnanie. Robíte tak v časoch, keď každý z nás pociťuje otrasné následky celej korony. Cez médiá sa prihovárate ľuďom, sľubujete, ako všetkým pomôžete. Po krásnych rečiach však prišli skutky... presne tieto skutky a nám všetkým je z vás smutno.

Vezmite si ďalší príklad. Koľko je tzv. pendlerov? Sú to desaťtisíce Slovákov. Každý deň s odretými ušami otestujete približne okolo 2 000 – 3 000 ľudí a to je už teda Pán Deň! Nám, pendlerom, dávate na tieto nepremyslené príkazy necelých 10 dní. Pustí nás matematika? Nie, nepustí. Tak mi vysvetlite, ako to máme absolvovať? Ďalší problém...

Prečo naháňate peniaze súkromným zdravotníckym zariadeniam, ktoré robia testy na Covid 19? Myslíte si, že je to odvážne tvrdenie? Ja tvrdím, že ste to poňali ako jeden hnusný biznis. Donútite ľudí, pendlerov, aby sa nasilu nechali otestovať a aby pekne „cvakali“ cca 70 eur za test. Spočítajte si, keď sa čo i len 15 000 pendlerov nechá raz za mesiac testovať, aká suma nám vychádza? Viac ako 1 milión eur! A to som ešte veľmi opatrná v číslach.

Nič proti, ale testujete v rómskych osadách. V poriadku, súhlasím. S testami im prídete rovno pod nos a ja sa pýtam, koľko si za tie testy platia? Nič? To vážne? Nás hádžete do vreca, ako keby v pohraničných oblastiach boli ohniská nákazy. A požadujete, aby sme platili! Plaťte, aj keď padáte na kolená! Požadujete od nás nezmyselné testy, čo je absurdita. Jeden deň nás otestujú, avšak kde je napísané, že o pár dní nechytíme ten vírus? Dáva vám to logiku? Je to podľa vás spravodlivé? Myslím si, že nie. Je to zase len jedna odporná byrokracia, jeden odporný biznis. Viem, že sa vám to nepočúva ľahko, ale ani mne...

Sledovala som vašu predvolebnú kampaň a dnes mi je ľúto, že som vás volila. Áno, aj ja sa dnes sebe čudujem... Ten výlet na Cyprus, kde ste ukazovali schránky a rozprávali, že sem natekajú peniaze zo slovenského zdravotníctva, áno, tie zábery chytili za srdce aj mňa. Fakt dobré! Čo ste dnes povolili vy? Chcete donútiť a prikázať desaťtisícom ľudí, aby svoje posledné peniaze dávali na testy do súkromných zariadení. Nakrúťte si z toho video... ale tie zábery by už nemali ten „wau efekt“ ako tie z Cypru!

Som z vás sklamaná. Nemyslím si, že si zaslúžite viesť túto krajinu. Je to môj osobný názor, áno, jeden z 5 miliónov. Môžete na neho kašlať, že? Píšem vám však v mene všetkých nás, tzv. pendlerov, aj keď toto označenie mi už lezie na nervy. Píšem Vám, pretože je ľahké dať nejaký príkaz, rozkaz, no ak chcete byť politik, ktorého si budeme ešte dlho pamätať, skúste sa predtým pozerať na ľudí – na nás, obyčajných ľudí. Za každým z týchto ľudí stojí príbeh... a nie vždy je pekný a dobrý.

Nechcem od vás nič, len možno malé zamyslenie sa... V tejto neľahkej situácii si máme pomáhať, všetci všetkých vyzývajú k spolupatričnosti. Na ňu nemáme však čas, pretože musíme preskakovať polená, ktoré nám hádžete pod nohy...

Pekný deň.