Hoaxov o koronavíruse neustále pribúda: Mnohé sú nebezpečné a môžu vám ešte viac uškodiť!

BRATISLAVA - Panika okolo koronavírusu sa stupňuje. Na Slovensku 6. marca potvrdili prvý prípad, postupne ich ale pribúda. Aktuálne evidujeme v našej krajine 124 pozitívnych pacientov. Verejnosť vo veľkom nakupuje zásoby potravín, rúška či antibakteriálne gély sú nedostatkovým tovarom. Na internete sa navyše šíria rady a informácie, ktoré by mohli narobiť viac škody ako osohu. O slovo sa hlásia aj konšpirátori a špekulanti.

V náročných časoch odborníci odporúčajú dbať na dôkladnú hygienu rúk, posilňovať imunitu, využívať ochranné prostriedky, kýchať a kašlať len do papierových vreckoviek, vyhýbať sa väčším davom, nepresúvať sa po krajine, ideálne zostať doma a ak je to potrebné, dodržiavať domácu izoláciu.

Do odporúčaní lekárov a Ministerstva zdravotníctva SR sa ale pletie množstvo poplašných správ, ktoré prispievajú k panike, dokonca môžu vážne uškodiť vášmu zdraviu. Práve preto treba odlišovať, čo je pravda, a čo nepodložený výmysel. Veď keby proti koronavírusu pomáhal práve horúci kúpeľ, nemyslíte, že by sa na to dávno prišlo?

Prvé základné pravidlo

Nenaleťte šíriteľom hoaxov. Ako na to? Polícia priblížila päť dôležitých rád.

Čítajte iba oficiálne stránky štátnych inštitúcií, prípadne známe celoštátne a regionálne médiá. Okrem policajnej stránky sledujte odborníkov na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky V prípade, že ste narazili na rozporuplné informácie, kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva alebo Hoaxy a podvody - Polícia SR. Neverte žiadnym statusom, radám, tipom a odhaleniam, ktoré publikujú súkromné osoby, alebo pochybné stránky. Zdieľajte medzi sebou iba vyjadrenia od štátnych inštitúcií. Ak pri čítaní príspevkov budete pociťovať strach, paniku a šok, je pravdepodobné, že čítate hoax, ktorého cieľom je vo vás tieto pocity vyvolať. Oficiálne správy nie sú nikdy písané v takom štýle.

Prenášajú koronavírus komáre?

Odpoveď je jasná - neprenášajú. Na fakt upozornila slovenská polícia, ktorá sa prostredníctvom sociálnej siete snaží bojovať s nepodloženými výmyslami. "K dnešnému dňu neexistuje dôkaz, že by bol koronavírus prenosný prostredníctvom komárov," reagovali s dodatkom, že ide o respiračné ochorenie, ktoré sa šíri hlavne cez kvapôčky pochádzajúce od kýchajúcej či kašľajúcej osoby.

Konzumácia alkoholu ani marihuany nepomôže

Rozhodne neverte ani tomu, že chlórový roztok zabíja vírus v tele. Ako pripomína Národný Portál Zdravia, dezinfekčné prostriedky fungujú iba na povrchy, nedokážu sa pasovať s vírusom, ktorý je v tele. Agresívne chemikálie navyše môžu poškodiť pokožku alebo sliznice. V prevencii pred koronavírusom tiež nepomôže konzumácia tvrdého alkoholu. Naopak, môže to oslabiť váš imunitný systém.

Pred nákazou vás priamo neochráni ani cesnak, aj keď môže byť nápomocný v posilnení imunity. Treba si tiež pamätať, že proti vírusom nezaberajú antibiotiká a liek na koronavírus neexistuje. Poriadnym hoaxom je aj informácia, že koronavírus spláchnete vodou do žalúdka. Žalúdočné kyseliny ho rozhodne len tak nezlikvidujú.

Proti nákaze nefungujú nosné kvapky ani kloktanie. "Existuje niekoľko málo prípadov, podľa ktorých takéto pravidelné používanie spreju pomáha ľuďom pri nachladnutí, avšak nie pri respiračných ochoreniach," pripomenula polícia. Nebezpečné môže byť používanie UV lampy na sterilizáciu rúk alebo inej časti tela. Môže totiž vyvolať podráždenie.

Na sociálnej sieti sa začalo šíriť aj video, v ktorom istý lekár rozpráva o výhodách marihuany pre zdravie človeka. Tvrdenie, že droga zvyšuje imunitu proti nákaze, je však podľa odborníkov nepravdivé. Informovala o tom agentúra AFP.

Video, ktoré bolo publikované 4. februára 2020, má názov "Cannabis môže zlepšiť imunitu proti Corone." Paradoxom však je, že vo vyše 15-minútovom zázname takzvaný doktor Weliange nič takéto nedokazuje.

Fakt, že ide o hoax, potvrdila aj doktorka Ashan Pathiran, ktorá pôsobí na Srí Lanke, kde video zaznamenalo tisíce pozretí. "Je známe, že požívanie kannabisu spôsobuje sériu zdravotných komplikácii, ako napríklad dýchacie ťažkosti," povedala. Jej tvrdenia podporili aj ďalší odborníci.

Článok v podobnom duchu sa šíril aj na Slovensku. Facebook, ktorý aj v súvislosti s koronavírusom bojuje proti výmyslom, ho tiež označil za hoax. Svieti pri ňom upozornenie, ktoré vám má napovedať, že ide o falošné informácie.

Bankovky a mince

Nový koronavírus podobne ako jeho "príbuzní" spôsobuje ľuďom, ako už bolo spomenuté, respiračné problémy. Aby ste sa ním nakazili z peňazí, museli by ste sa neumytými rukami dotýkať svojej tváre. Opäť sa teda vraciame k tomu, že dôležitá je hygiena.

Najlepšia ochrana pred potenciálne "nakazenými" peniazmi je teda v princípe jednoduchá - nedotýkajte sa tváre ani nejedzte jedlo rukami po manipulácii s hotovosťou. Ako ale upozornila WHO (Svetová zdravotnícka organizácia), tento postup by mal platiť stále, nielen v súvislosti s koronavírusom.

Pozor na špekulantov

Smutné je, že ani v prípade koronavírusu si špekulanti nevzali "deň voľna". Vypočítavo predávajú rúška a iné zdravotnícke potreby. Ako informovala polícia, spoločnosť Facebook oznámila, že v súvislosti s koronavírusom bude mazať inzeráty spoločností, pri ktorých vzniká podozrenie, že sa chcú obohatiť na aktuálnej situácii vo svete.

"Upozornite Facebook aj na súkromnú inzerciu osôb, ktoré môžu konať tiež vypočítavo a nahláste každý jeden takýto príspevok, aby ho administrátori zmazali. Pokiaľ by bola naplnená skutková podstata trestného činu, tak polícia bude konať," upozornili ochrancovia zákona.

Nahrávky a sms, ktoré strašia ľudí

Polícia dala do pozornosti aj sms, ktorej znenie môže v súčasnej situácii poriadne vyplašiť verejnosť. Upozornili, že ak podobnú správu obdržíte, rozhodne ide o nepodarený vtip, nie o odkaz od niektorej z inštitúcií.

Slovákov však vystrašili aj nahrávky, ktoré sa začali sociálnymi sieťami šíriť rýchlosťou blesku. Vo všetkých prípadoch sa autor zahral na to, že niekomu telefonuje.

Mužský hlas upozorňuje známych, aby urobili nákup na dva týždne, pretože sa k nemu dostala informácia, že budú zatvorené všetky obchody. Tvrdí, že Bratislavu obsadia vojaci a dokonca, že bude vyhlásené stanné právo. Polícia už pátra po autorovi, ktorému za šírenie poplašnej správy hrozí väzenie.

V ďalších nahrávkach počuť ženské hlasy. Taktiež ide o hoaxy. V jednej sa znova hovorí o tom, že Bratislava bude odrezaná od zvyšku Slovenska. Žena vyzýva k hromadným nákupom.

V ďalšej ide o veľmi závažnú tému. "Žena na nahrávke odrádza chorých ľudí od konzumácie tabletiek Ibuprofen. Svojim konaním môže spôsobiť vážne problémy iným ľuďom, ktorým táto tabletka pomáha. Je to nehorázne, že si niekto dovolí nahrať takúto nahrávku a ešte apelovať, aby bola šírená ďalej," opísala polícia s tým, že nepravosť informácie potvrdila aj Univerzita vo Viedni.

Ak aj vy z nejakých dôvodov plánujete podobný "žart", poriadne si to rozmyslite. Polícia po autoroch intenzívne pátra a majú za sebou aj prvý úspech. V krátkom čase sa im podarilo stotožniť prvú osobu, ktorá má na svedomí jednu zo spomínaných nahrávok - ženu z okresu Dunajská Streda.

Útek do teplých krajín?

Pri chrípke sme zvyknutí na to, že odznieva s príchodom jari a tepla. Bohužiaľ, doterajšie správy nepotvrdzujú, že by to mohlo platiť aj v prípade koronavírusu.

"Podľa doterajších zistení sa koronavírus môže prenášať vo všetkých oblastiach, vrátane miest, kde je teplo a vlhko. Bez ohľadu na to, v akom prostredí žijete, alebo kam cestujete, chráňte sa a počúvajte rady odborníkov," vyzdvihla polícia. Rovnako neexistuje dôvod, aby ste verili tomu, že naopak chladné počasie dokáže zničiť koronavírus.

Dezinformácie a spojenie nespojiteľného

Zdá sa, že koronavírus si našiel miesto aj v mysliach konšpirátorov. Spájajú ho aj s tým, čo by ste nečakali. Správa, že cez Slovensko premávajú v ťažkých časoch americké tanky, a nik si to nevšíma, sa rozhodne nezakladá na pravde.

Rovnako ani to, že nákazu do Európy previezli vlakom. "Je neuveriteľné, že tento status otca dvoch detí má viac ako 2 500 zdieľaní, čím zasahuje viac ako 10 000 užívateľov, ak nie mnohonásobne viac. Násilné odhalovanie "utajených" skutočností dáva človeku pocit dôležitosti a prekrýva jeho neschopnosť chápať zložitejšie témy podložené odbornými zdôvodneniami, napríklad od vedcov a oficiálnych inštitúcií," reagovala polícia.

Pôvodne sa však správa začala šíriť v zahraničí. Ako vysvetľuje snopes.com, v USA majú vlaky skutočne označenia zložené s písmen a číslic. Ide o značky, ktoré prideľuje Združenie amerických železníc. No COVID-19 na zozname nie je. Obrázok teda samozrejme prešiel malou digitálnou úpravou a konšpirácia bola na svete.

Aby strachu nebolo málo, na internete sa šíri aj ďalšia "overená" správa. Podľa nej sa mal v Nitrianskom kraji pohybovať nakazený muž, bezdomovec. Ten má porušovať karanténu a ohrozovať tak ľudí naokolo. Podľa polície je ale pravda taká, že sa muž vrátil z Nemecka, avšak ešte pred zavedením povinnej karantény.

"Keď muž postupoval protizákonne v oblasti železničnej stanice bol zadržaný policajnou hliadkou a prevezený do nemocnice. Výsledky testov ukázali, že je infikovaný koronavírusom. Jemu a jeho rodičom bola nariadená domáca karanténa, ktorú pravidelne kontroluje policajná hliadka. Nie je pravda, že muž je bezdomovec," poopravili znenie správy policajti.

Osoby, ktoré nedodržujú štátom nariadenú povinnú karanténu, nahlasujte regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa pobytu danej osoby alebo na číslo 158 alebo 159

O ďalších hoaxoch vás budeme pravidelne informovať. Stretli ste sa aj vy s niečím podozrivým a neviete, či máte informácií veriť alebo nie? Napíšte nám na tipy@topky.sk.