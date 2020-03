Karanténa Slovákov v Gabčíkove: FOTO Sťažnosti a drsný odkaz polície ale... stranou nejde ani humor!

GABČÍKOVO - Do povinnej karantény musí ísť každý človek, ktorého prevoz zo zahraničia zabezpečí Slovensko. Ministerstvo vnútra má na takéto prípady vyčlenené špeciálne aj ubytovacie zariadenie v Gabčíkove. Internet už zaplavili mnohé sťažnosti ľudí na to, ako to tam chodí. Polícia reagovala svojsky, odkázala, že nejde o hotel Hilton. No aj napriek všetkému mnohých stále neopúšťa humor.

Branislav, ktorý išiel do karantény v Gabčíkove dobrovoľne aj s manželkou po návrate zo Španielska, nešetril kritikou. "Nie je tu mydlo, toaletný papier, jedlo, ktoré stojí na deň 13 eur na osobu, má hodnotu možno päť eur na celý deň. Nedávajú nám ani vodu, ani raz neponúkli kávu alebo čaj, jediné, čo môžte piť je voda z kohútika v kúpelni, pretože tu nie sú ani poháre," opísal s tým, že poriadne špinavá je aj izba, v ktorej sú ubytovaní.

Branislavovi prekáža nedostatočná hygiena. Snímka, ktorú vyhotovil v zariadení v Gabčíkove. Zdroj: Tip čitateľa

Situáciu teda riešili po svojom. Rodina im doniesla aspoň základné hygienické potreby, ako mydlo a potraviny. Prevziať si ich samozrejme osobne nemohli. Napokon podľa jeho slov veci dostali po 16 hodinách a niekoľkých neodbitných telefonátoch na číslo strediska. Dlhých 40 hodín bol s manželkou bez hygieny, pomohli si len čistou vodou. "Nečakali sme Hilton, ale ľudské podmienky," dodal Branislav.

Sto ľudí, sto názorov

Iní až tak kritickí nie sú. Peter a jeho brat do zariadenia taktiež nastúpili dobrovoľne, aby neohrozili svoju rodinu. Podľa jeho slov ešte pred príchodom vďaka sms vedeli, koľko bude stáť celodenná strava na osobu.

Peter si myslí, že v otázke hygieny by sa mali ľudia, ktorí sú dočasne v Gabčíkove, nad sebou zamyslieť. Upozornil, že v mnohých prípadoch zvládnu omnoho horšie podmienky dobrovoľne na festivale a nevadí im to. Podľa jeho slov mali on a jeho brat k dispozícii čisté obliečky, uteráky, toaletný papier aj mydlo, tiekla teplá a studená voda a išlo aj kúrenie.

Sám priznal, že v pondelok nedostali raňajky, v telefóne im povedali, že na nich asi zabudli. Poznámku, že im bude viac chutiť obed ale zobrali s humorom.

"A aj keď sme obed dostali, síce až o pol piatej, nerobili sme z toho paniku, lebo sme videli, ako priviezli ďalších ľudí tromi autobusmi," vysvetlil s tým, že podľa neho sa nestihol poriadne najesť ani personál, no práve preto, že všetci majú veľa práce. Slová vďaky smeroval ku všetkým zamestnancom, hasičom či zdravotníkom, ktorí sa o ľudí starajú v rámci svojich možností. Medzičasom bratov prepustili. Ich výsledky testov boli našťastie negatívne.

Reakcia polície

Podľa polície došlo v zariadení ministerstva vnútra v Gabčíkove k niekoľkým situáciám, keď napríklad ubytovaní čakali, že bude mať každý samostatnú izbu. „Neskôr policajné hliadky, ako aj súkromná bezpečnostná služba zaznamenali incident, pri ktorom sa jedna z ubytovaných žien sťažovala, kládla si podmienky ohľadom stravy a nahrávala si na telefón policajtov a ďalšie prítomné osoby,“ informovala polícia, ktorá zdôraznila, že na Slovensku bol vyhlásený výnimočný stav.

„Chceme dôrazne upozorniť všetkých klientov, aby neočakávali, že v Gabčíkove budú na nich čakať luxusné služby päťhviezdičkového hotela. Personál zariadenia, policajti a „sbskári" robia, čo je v ich silách. Nehaňte ich prácu a snahu, nevyvolávajte konflikty,“ upozornila polícia a taktiež pripomenula, že dopravu ľudí zabezpečuje zo zahraničia ministerstvo zahraničných vecí a ďalšie zložky štátu. „Ak by to takto nefungovalo, boli by stále ďaleko od domova, a kto vie dokedy by si museli predĺžiť pobyt na hoteli,“ dodali.

Nestrácajú humor

Aj napriek tomu, že nie každý zvláda podmienky v zariadení v Gabčíkove práve najlepšie, nájdu sa aj takí, ktorí si čakanie na výsledky testov krátia po svojom.

Na sociálnej sieti vznikla skupina Karanténa Gabčíkovo, kde si ľudia vymieňajú svoje pocity a vzájomne si pomáhajú. No bokom nejde ani zábava. O tú sa stará najmä mladík Adam, ktorý ostatných baví napodobňovaním Majstra N. Posúďte sami.

​

Mimoriadna situácia

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní.

Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami, pričom sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne. Počet infikovaných ľudí na nový koronavírus na Slovensku stúpol na 123.