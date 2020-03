KORONAVÍRUS Rezort vnútra podpísal zmluvu na dodávku ďalších 500-tisíc rúšok

Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR podpísalo zmluvu na dodávku ďalších 500-tisíc kusov ochranných rúšok. Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, rúška by v rámci čiastočných dodávok mala pre rezort do 15. mája zabezpečiť spoločnosť Zornica Banko Fashion a.s. Náklady na zabezpečenie rúšok vyčíslili na 1 350 000 eur aj s DPH.