VOĽBY 2020 Víťazom parlamentných volieb je hnutie OĽaNO, potvrdil Štatistický úrad

BRATISLAVA - Po sčítaní všetkých okrskov na Slovensku by malo byť víťazom parlamentných volieb hnutie OĽaNO, ktorému sa podarilo získať 25,02 percenta hlasov. Za ním skončila strana Smer-SD s 18,30 percenta hlasov a hnutie Sme rodina s 8,24 percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR. Volebná účasť dosiahla 65,79 percenta.

Do parlamentu by sa mala dostať aj ĽSNS so 7,98 percenta hlasov, strana SaS so 6,20 percenta hlasov a strana Za ľudí s 5,76 percenta hlasov. Tesne pred bránami parlamentu ostala koalícia PS-Spolu, ktorej sa len tesne nepodarilo získať sedem percent hlasov, celkovo dostala 6,94 percenta. Neuspelo ani KDH, ktoré získalo 4,65 percenta hlasov.

Do parlamentu sa nedostane Maďarská komunitná spolupatričnosť so ziskom 3,92 percenta hlasov, SNS so ziskom 3,16 percenta, strana Dobrá voľba, ktorá získala 3,06 percenta ani strana Vlasť so ziskom 2,92 percenta. Neuspela ani strana Most-Híd so ziskom 2,06 percenta hlasov.

Celkovo sa podarilo Matovičovi získať od voličov najviac preferenčných krúžkov, a to 495.126. Za ním najviac hlasov získal Peter Pellegrini (Smer-SD), a to 411.254 a predseda Smeru-SD Robert Fico konkrétne 242.098. Päticu kandidátov, ktorí získali najviac krúžkov, uzatvára predseda ĽSNS Marian Kotleba a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.