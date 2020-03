VOĽBY 2020 Hlina končí: Zajac nie je nadšený, že ho dočasne poverí vedením strany

BRATISLAVA - Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Pavol Zajac nie je nadšený z toho, že ho plánuje Alojz Hlina poveriť dočasným vedením strany. Zajac to uviedol v rozhovore. Zároveň však dodáva, že je pravdepodobné, že lídrom KDH nebude dlho. V priebehu najbližších týždňov podľa Zajaca bude zvolaný snem strany, ktorý si zvolí nového predsedu aj podpredsedov.

Nálada vo volebnej centrále KDH počas noci postupne klesala. Počiatočnú nádej vystriedalo na jej konci sklamanie. „Boli sme realisti. Vedeli sme, že to môže skončiť aj nad piatimi percentami, aj pod nimi. Už predchádzajúce skúsenosti nám ukázali, že KDH je zväčša úspešnejšie v menších okrskoch, ktoré sa sčítavajú ako prvé,“ povedal Pavol Zajac. Zároveň uviedol, že výsledok ho neprekvapil, no bol by radšej, keby bol opačný.

Čoskoro bývalý predseda strany Alojz Hlina uviedol, že KDH bude musieť do budúcnosti zanalyzovať príčiny volebného neúspechu. Zároveň sa však neobáva, žeby KDH nemohlo byť úspešné aj bez neho. „Máme potenciál aj dobrú personálnu výbavu. Zároveň si myslím, že ešte príde čas, kedy bude dopyt po stranách, akou je KDH,“ uzavrel Hlina.

KDH je stredopravá kresťanskodemokratická politická strana založená 7. februára 1990. Jej súčasným predsedom je Alojz Hlina, podpredsedami hnutia sú Peter Bobula, Milan Majerský a Pavol Zajac. Vo voľbách do NR SR v roku 2016 sa KDH prvýkrát od svojho založenia nedostalo do parlamentu, keď získalo podporu 4,94 percenta voličov.