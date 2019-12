Trpký osud tanečnice zo SĽUK-u: Lucka (22) bojuje pred Vianocami o život! Rodina prosí o pomoc

Pred pár dňami sa na sociálnej sieti objavila výzva. Mladá len 22-ročná Lucka bojuje o život, pred pár týždňami ju totiž nečakane zradilo zdravie. Rodina, priatelia a známi sa preto rozhodli prostredníctvom sociálnej siete osloviť ľudí, ktorí by mohli byť vhodnými darcami. Po zverejnení výzvy sa ozvalo obrovské množstvo ľudí.

Pomôcť chce obrovské množstvo ľudí

Bohužiaľ, podmienky na darovanie sú naozaj prísne a nie každý im vyhovie. „Každú chvíľu sa mi ozýva veľa darcov. Žiaľ, nie všetci vyhovujú krutým podmienkam na darovanie,“ uviedol koordinátor výzvy Michal Šándori. Momentálne sa robia zoznamy vhodných darcov, ktorí môžu Lucke pomôcť. Postup, ako darovať biele krvinky treba dodržiavať, aby bola práca lekárov efektívna a Lucka sa čo najskôr vyliečila.

Zdroj: Facebook/M. Z.

„Ľudia ste úžasní ako veľmi chcete pomôcť. Ale kontaktujte koordinátora výzvy a nechoďte priamo do nemocnice,“ vyzval ľudí koordinátor. „Je to úžasné koľko Vás je, ale návštevou nemocnice zdržujete lekárov aj sestry pri práci. Je Vás veľké množstvo telefonujúcich, smskujúcich aj mailujúcich, robím, čo sa dá, aby som odpovedal všetkým,“ dodal.

Ako môžete Lucke pomôcť?

Nižšie si prečítajte podmienky, ktoré musia potenciálni darcovia spĺňať, aby mohli pomôcť. Rodina, známi aj koordinátor výzvy zverejnili text na Facebooku. Luckina rodina ďakuje všetkým za pomoc.

„Prosíme všetkých dobrých ľudí, ktorí môžu a sú ochotní pomôcť zachrániť život 22-ročnej tanečnici SĽUK-u Lucie Z. o darovanie bielych krviniek (granulocytov). Lucie je pacient, ktorého telo nevládze zregenerovať biele krvinky a momentálne bojuje o život v bratislavskej nemocnici. Je to veľmi súrne, nasledujúce hodiny rozhodujú o jej živote.

Potrebujeme darcov a darkyne spĺňajúcich nasledujúce podmienky

- Krvná skupina: 0, Rh Negativ (Krvná skupina bude skontrolovaná v NTS)

-Môže byť žena aj muž.

-Darca/darkyňa musí mať váhu minimálne 60kg.

-Dobré žilné prístupy do oboch rúk (skontrolujú to sestry NTS Ružinov BA )

-Bez alergie toho času aj bez alergie v minulosti.

-Bez užívania antibiotík posledný 1 mesiac.

-Bez operačných zákrokov a endoskopských vyšetrení posledných 6 mesiacov.

-Bez cestovania do exotických tropických krajín posledných 6 mesiacov

-Bez zmeny sexuálneho partnera posledných 3 mesiacov.

-Bez užívania pravidelných liekov okrem antikoncepcie.

-Súhlasí s podkožným podaním rastového faktora pred odberom granulocytov aferézou.

-Súhlasí s použitím HES roztoku a antikoagulant Citrat pri afereze

(Nejasnosti porozprávajte s koordinátorom on pripadne kontaktuje lekára KHaT alebo koordinatora)

-Bez ochorenia pečene a obličiek.

-ženy nesmú byť tehotné, po pôrode ( aj v minulosti ) a po potrate

-Kto môže darovať celú krv vid na stranke www.ntssr.sk

Išlo by nasledujúci proces darovania granulocytov(bielé krvinky).

Prvý deň darca po dohovore s koordinátorom sa dostaví do Národnej Transfúznej Služby Ružinov v dohodnutom čase pre účel kontroly lekárom a to je:

a)Pri evidencii darcov informovať že prišiel pre „Darovanie granulocytov pre pacienta “

b) Výplniť dotazník darcov a absolvuje následnú kontrolu aferetickým lekárom

c) Kontrola žilných prístupov do oboch rúk zdravotnou sestrou NTS Ružinov

d) odber vzorky krvi pre krvný obraz , virológie, krvnej skupiny atd.

Ďalší dohodnutý deň vhodný darca bude informovaný a prizvaný na podanie rastového faktora v fakultnej nemocnici UNB Antolská KHaT v Bratislave kde pacient leží. A to v dohodnutom čase dohodnutom mieste vo večerných hodinách bude podaný rastový faktor pod kožu darcu . Lekár UNB Antolská bude s Vami kontaktovať.

Nasledujúci deň, to je o 12 hodín po podaní rastového faktora v KHaT , bude realizovane odber bielych krviniek(Granulocytov) aferetickým prístrojom v NTS Ružinov BA.

Ide o:

1) prístrojový odber bielych buniek aferézou po kontrole lekárom

2) Procedúra trvá cca 3 hodiny

3) Pritom bude použite 2 roztoky, HES roztok a Citratový roztok ktoré umožnia odber bielych krviniek.

4) Odobraté biele krvinky budú podané pacientovi čo najskôr.

Ak by ste mohli a boli ochotní, prosím kontaktuje koordinátora darcov:

Michal Šándori

0905 888 210

michal.sandori@gmail.com“