Slovenský rekordér zdolal ďalšiu métu: VIDEO Skvelá predpremiéra, na festival prišiel aj Vallo

Na multižánrovom festivale v Starej Turej sa v silovom žonglobehu predstavil Milan Roskopf, ktorému sa podarilo skoliť svetový rekord. Zatiaľ však len neoficiálne. Po tejto predpremiére sa pokúsi v novembri zdolať ďalší rekord už oficiálne. Na festival zavítal, síce v iný deň, aj primátor Bratislavy Matúš Vallo s kapelou Para.

Doteraz to nikto nezvládol

„Dnes sa mi podarila svetová premiéra v silovom žonglobehu, čiže žonglovanie plus beh, na sto metrov s tromi šesťkilovými guľami, ktoré zatiaľ nikto na svete nezvládol,“ povedal pre Topky Roskopf s tým, že to bola taká predpremiéra, keďže trada na festivale nebola certifikovaná. „Nebola to stometrová trasa, ktorá by bola ako štadión, ale bolo to na asfalte, ktorý tu bol vymeraný na tento účel,“ vysvetlil.

Rekord, ktorý padol na festivale, by chcel zopakovať v novembri na festivale v Haagu. Tento festival je takou výzvou nemožného a koná sa každoročne v nejakej krajine v Európe. „Stretávajú sa tu takí blázni,“ povedal. „Chodievam tam veľmi rád, lebo tam sa občas ukáže aj moje žonglovanie a tento rok sa tak chcem práve s týmto prezentovať,“ dodal slovenský rekordér. Na takýto šport je potrebné sústredenie, rýchlosť, ale aj pevné nervy.

Chlap s troma guľami

Milan Roskopf oslávil koncom marca tohto roka 60 rokov a na oslavu sa zrejme rozhodol skoliť ďalši rekord. Ide o žonglobeh na sto metrov s bowlingovými guľami. Pôvodne plánoval v apríli absolvovať rekord za 38 sekúnd, no podarilo sa mu to o tri sekundy skôr. Jedna bowlingová guľa vážila okolo 2,7 kila.

Roskopf má okrem toho na konte aj ďalšie úspechy. Roskopf alias Chlap s tromi guľami, rodák z bratislavskej Rače, je svetový rekordér v silovom žonglovaní a držiteľ dvoch oficiálnych certifikátov Guinness World Records za žonglovanie s guľami 3 x 7,25 kg (2002 – Mníchov) a za žonglovanie s guľami 3 x 8,62 kg (2004 – Mníchov).

Je jediným žijúcim Slovákom uverejneným v publikáciách Guinness World Records 2006 a 2007. Ako jediný človek na zemeguli dokáže žonglovať s tromi 10-kilovými oceľovými guľami. Jeho aktuálny svetový rekord je 16,08 sekundy.

Divné veci

Festival Divné veci, na ktorom sa Roskopf predstavil, sa konal v Starej Turej od štvrtka do soboty. Tohtoročný program bol naozaj veľmi bohatý. Festival spája hudbu, divadlo, výtvarné umenie, ale aj netradičné formy umenia. Už piaty ročník organizuje herečka Monika Haasová, ktorej pomáhajú jej dve sestry Zuzana a Iveta. Moderátorom je Ludwig Bagin, ktorý je zároveň maskotom, a Martin Chynoranský.

