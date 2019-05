Veľmi nechutný žart: Anonym nahlásil bombu v centre pre pacientov neschopných evakuácie

Na mieste zasahovali piešťanskí hasiči a postupne prichádzali i jednotky z Trnavy, Hlohovca a Galanty aj so špeciálnym evakuačným autobusom. V centre sa v tom čase nachádzalo 103 klientov a štyria pracovníci, ktorým neskôr prišli pomôcť aj ďalší kolegovia. “Evakuácia bola vzhľadom na charakter zariadenia veľmi komplikovaná. Išlo o 18 úplne imobilných osôb, ktoré by bol problém prepraviť do zodpovedajúceho zariadenia,” uviedol riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch Peter Galbo. Väčšinu pacientov presunuli do vstupnej haly budovy, najvážnejšie chorí neboli evakuovaní vzhľadom na ich zdravotný stav.



Zdroj: TASR/Martin Palkovič

Akciu podľa krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Martiny Kredatusovej ukončili o 21.40 h s negatívnym výsledkom.uviedla.