Vypaľovanie suchej trávy je nebezpečné a aj nezákonné: Takáto mastná pokuta vám hrozí

Ilustračné foto

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA - Vypaľovanie trávnatých porastov a spaľovanie odpadu z lístia, trávy a konárov je nielen nebezpečné, ale aj nezákonné. Upozorňuje na to Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré zároveň pripomína, že za takého konanie hrozí občanom pokuta do výšky 1500 eur. Právnické osoby môžu za nelegálne vypaľovanie zaplatiť od 4000 do 350.000 eur.