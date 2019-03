Dráma na provizórnej ceste v Bratislave: Nepozná značky a ešte aj vulgárne zaútočil na vodiča MHD

Aj napriek tomu, že mnoho sťažností je aj na vodičov mestskej hromadnej dopravy, tomuto vodičovi sa len tak ľahko niekto nevyrovná. Na rušnej Bajkalskej ulici v Bratislave svojou arogantnou jazdou ohrozil všetkých cestujúcich v autobuse. Aby toho nebolo málo, na zastávke zo svojho auta vystúpil a vulgárne nadával vodičovi autobusu. Ten si všetko nahral na kameru.

To však nebolo všetko. Po vulgárnych nadávkach nasadol vodič do svojho auta a zdalo sa, že pôjde preč a dráma sa skončila. Avšak, namiesto toho, potom ako autobus opustil zastávku, arogantný vodič dal šoférovi autobusu ešte poslednýkrát najavo, že pánom na ceste je on.