S Vianocami zápasíme stále, aj keď menej

European Consumer Payment Report 2018 spoločnosti Intrum odhaľuje, že značná skupina ľudí skutočne zápasí s vianočnými darčekmi: 18% Európanov súhlasí, že si niekedy musia požičať na to, aby mohli kúpiť na Vianoce darčeky. Na Slovensku je to ešte výraznejšie.

27% všetkých Európanov si robí starosti s tým, ako si budú môcť dovoliť zabezpečiť vianočné darčeky. A dokonca ešte viac (32%) je presvedčených, že míňajú na vianočné darčeky viac ako by mali. Na Slovensku je to v oboch prípadoch mierne menej.

Najviac zápasia rodičia. Jeden zo štyroch (25%) spotrebiteľov, ktorí majú deti do 18 rokov tvrdí, že na to, aby kúpil vianočné darčeky, si musí požičať. U Slovákov to tvrdí až 27% rodičov.

Jeden následok je dobre známy: Január je finančne najnáročnejší mesiac z celého roka. Súhlasí s tým tretina Európanov.

Slováci si robia menej starostí a míňajú menej

Oproti minulému roku sa výsledky v rámci celoeurópskeho priemeru mierne zlepšili. Rovnako je to aj so samotným Slovenskom.

Slováci si robia menej starostí, ako zabezpečia vianočné darčeky, v porovnaní s odpoveďami z minulého roku. 24% respondentov súhlasí s tvrdením, že si robia starosti, ako pokryjú nákup vianočných darčekov. Medziročne je to pokles z 27%.

Ešte výraznejšia zmena je v tom, že Slováci začali míňať menej peňazí. Kým v prieskume minulý rok súhlasilo až 32% s tvrdením, že zvyčajne minú na vianočné darčeky viac ako by mali, tento rok to bolo o 5 percentuálnych bodov menej. Aj keď tých, ktorí si na to musia požičať alebo použiť kreditku je o 1% viac.

Zdroj: Intrum fotobanka

Kto si robí najviac starostí s nákupom vianočných darčekov?

Na Slovensku si najmenej starostí si robia mladí ľudia (18-24 roční) a seniori nad 65 rokov.

Celkovo si viacej starostí robia ženy ako muži. Jedinou krajinou, kde to neplatí, je Španielsko.

Najväčší podiel tých, ktorí majú obavy, sú Portugalci (44% súhlasilo s tvrdením) a najmenej je to v Holandsku a severských krajinách (16-18%).

V grafoch sú uvedené odpovede Slovákov, ktorí mali vyjadriť svoj súhlas s tvrdením: Obávam sa, ako zabezpečím nákup vianočných darčekov. Zdroj: European Consumer Payment Report 2018

Portugalci si kvôli Vianociam požičiavajú najmenej

Zaujímavé je, že hoci si Portugalci robia najviac starostí, požičiavajú si na darčeky k Vianociam najmenej zo všetkých sledovaných krajín. Rovnako je to aj v Holandsku. V oboch krajinách 12% respondentov súhlasí s tvrdením, že si na darčeky potrebujú požičať alebo použiť kreditku. Na Slovensku je to 24%.

Zo všetkých sledovaných európskych krajín si najviac požičiavajú Poliaci (31%).

V grafe je uvedený prehľad respondentov, ktorí odpovedali, že súhlasia s tvrdením: Niekedy si potrebujem požičať/vyčerpať svoju kreditku, aby som bol schopný kúpiť vianočné darčeky. Zdroj: European Consumer Payment Report 2018

O Európskom spotrebiteľskom platobnom reporte (ECPR) 2018

Spoločnosť Intrum, najväčšia európska spoločnosť v odvetví správy pohľadávok, zozbierala údaje od spotrebiteľov v 24 európskych krajinách s cieľom získať podrobnejší prehľad o ich každodennom živote; o ich výdavkoch a ich schopnosti riadiť svoje domáce financie na mesačnej báze. Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 24 398 respondentov vo veku 18-65 rokov. Zber údajov sa uskutočnil v septembri 2018.

Kompletný European Consumer Payment Report nájdete na tomto linku: www.intrum.sk/ecpr