Nešťastná nehoda na poli: Traktorista poškodil potrubie, veľký únik zemného plynu

K zraneniam podľa zasahujúcich hasičov nedošlo. "Vzhľadom na to, že ide o väčšiu vzdialenosť od obývaných oblastí, nehrozí nebezpečenstvo pre obyvateľov. Naši pracovníci to s pomocou hasičského zboru zaistili proti ďalšiemu úniku. Momentálne sa pripravuje všetko pre to, aby sa poškodené potrubie opravilo. K prerušeniu distribúcie plynu nedôjde pre žiadnych odberateľov," uviedol hovorca spoločnosti SPP – distribúcia Milan Vanga. Momentálne podľa neho dochádza k znižovaniu tlaku v poškodenej časti, s opravou by sa malo začať vo štvrtok (15.11.).

Zdroj: TASR - Roman Hanc

