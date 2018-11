Ficova Mária je už vo vlastnom: FOTO Trošková si kúpila luxusné hniezdočko za 250-tisíc eur

Bývalá štátna radkyňa, ktorú poslanec Robert Fico brával takmer všade so sebou, sa nedávno stala majiteľkou luxusného bytu. Podľa výpisu z katastra už vlastní mezonet v Petržalke, ktorý má s vírivkou rozlohu 89,42m² a terasu s výmerou 53,45m².

Za tento luxus si Trošková zaplatila 250-tisíc eur. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností je však na byte záložné právo v prospech banky, z čoho vyplýva, že bývalá štátna radkyňa si na mezonet zobrala hypotéku.

Zaujímavosťou ale je, že tabuľkový plat Troškovej bol 929 eur a ak by žiadala o hypotéku, pri takomto plate by nedostala 250-tisíc. Okrem toho, od 1.7. 2018 sa podmienky úverov zmenili a 100% financovanie hypotéky bankou sa skončilo. Podľa výpisu si však Trošková zobrala hypotéku už 12.12. 2017, preto mohla dostať celých 100%. Byt však prešiel do jej rúk až 24.10.2018.

Spajaná s talianskou mafiou

Mária Trošková je spájaná s Antoninom Vadalom, ktorý má mať blízko k talianskej mafii, o ktorej písal zavraždený novinár Ján Kuciak vo svojom poslednom článku. Trošková však s Vadalom nemala mať len obchodný vzťah, ale bola vraj aj jeho milenkou. Antonino Vadala ešte minulý rok okomentoval Troškovú talianskym slovom „papera“.

Opýtali sme sa aj ľudí, ktorí hovoria po taliansky, čo papera znamená. V hovorovej taliančine je to „mladá húska“ alebo „mladunká“ či „malinká“. Často sa tak hovorí aj mladým ženám. Komunikácia bola verejná na profile Troškovej mamy, ktorá pritom tvrdila, že s Vadalom už niekoľko rokov nie je v kontakte.