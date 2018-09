Vzťahy s oligarchami, priateľ Smeru a luxusný život: Osem rokov rezignujúceho šéfa Finančnej správy

BRATISLAVA - Šéf Finančného riaditeľstva SR František Imrecze rezignuje na svoju funkciu. Oznámil to v stredu na záver rokovania Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet, na ktorom poslancom vysvetľoval podozrenia z únikov na cle z dôvodu podhodnocovania dovozov tovaru z Ázie. Imrecze má blízko k oligarchom a Smeru.

František Imrecze vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pracoval na manažérskych pozíciách v oblasti informačných technológií a telekomunikačného sektora. Väz mu zlomila kauza colných podvodov za vyše 300 miliónov eur, na ktorú upozornil európsky úrad na boj s podvodmi s európskymi peniazmi - OLAF.

Za šéfa Finančnej správy ho v roku 2012 vymenoval Peter Kažimír. Vo funkcii tak bol 8 rokov. Imrecze ma za sebou viacero káuz. Spájaný je s Mariánom Kočner, Miroslavom Výbohom, počas jeho šéfovania unikli dokumenty z vyšetrovania prezidenta Andreja Kisku, ktoré poslanec Robert Fico označil za daňový podvod. Médiám im rozoslal neznámy človek z ukrajinskej a švajčiarskej mailovej adresy.

Luxus na Donovaloch

František Imrecze má rád luxus. Na Donovaloch priamo v sídle Mariana Kočnera si kúpil luxusný apartmán. Niekoľko nehnuteľností tam vlastnia aj vysokopostavení poslanci zo Smeru.

Bašternák

Začiatkom apríla 2016 bol médiám doručený list údajnej bývalej zamestnankyne FS SR, v ktorom tvrdila, že na kontrolórov bol vyvíjaný nátlak zo strany vedenia úradu, aby sa kontrola skončila bez nálezu. Imrecze už vtedy odmietol, že by dal niekomu pokyn, ako kontrolu vykonať. Obvinenia však dal prešetriť.

"Závery inšpekcie zatiaľ máme, že kontrolóri, ktorí vykonávali daňovú kontrolu, neboli v rámci konania nikým ovplyvňovaní. To znamená, že ten kto konal, robil na základe vlastného rozhodnutia v celom procese," zdôraznil vtedy Imrecze s tým, že procesne ešte šetrenie pokračuje.

Kontakty s Výbohom

Fotografom sa podarilo nafotiť Imreczeho na káve s oligarchom Miroslavom Výbohom. Kontakty s ním priznal.

„Lipšic ma obvinil, že sme plánovali ďalšie daňové podvody. Na základe čoho si Lipšic dovoľuje takéto tvrdenia? Podniknem právne kroky. Výboha poznám desať rokov. Nikdy som to neskrýval. Rozprávali sme sa o súkromných veciach na verejnom mieste. Rozprávali sme sa o deťoch a dovolenke. Nebola to tajná schôdzka. Je trestné sa stretnúť s Miroslavom Výbohom? Je vrah alebo zlodej, alebo terorista, teda čo by indikovalo trestnosť stretnutia?“ pýtal sa Imrecze.

O čorkoro exšéfovi Finančnej správy a o jeho dobrých vzťahoch s vládnou stranou Smer - SD a rôznych iných kontaktoch písal aj zavraždený novinár Ján Kuciak.