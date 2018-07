Smrteľne nebezpečné zastávky v Košiciach: FOTO Hromadný úhyn, zem je posiata mŕtvymi vtákmi

Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre maloletých a slabšie povahy

Všimla si to aj Monika Moricová, ktorá na sociálnu sieť dala desivé zábery mŕtvych vtákov. „Nafotila som na Triede SNP pri električkových zastávkach tento dôkaz o hromadnom úhyne vtákov. Mŕtve vtáčiky sú takmer na každej zastávke. Na Luniku VII som napočítala pri 1 zastávke 9 mŕtvych vtáčikov. Podľa mňa narážajú do priehľadných sklenených výplní a zomierajú. Je toto normálne? Ale že vážne... Je mi do plaču. Toto nikto nedomyslel? To vážne?,“ pýta sa Košičanka.

Urobia prelepy

S nepríjemným zistením sa obrátila aj na mesto. „V prvom rade veľmi pekne ďakujem za podnet, ktorý bol aj zdokumentovaný a bezodkladne nám ho aj s informáciami a fotografiami zaslala. Ubezpečujem Košičanov, že vzhľadom na jeho závažnosť sme sa ním začali okamžite zaoberať,“ hovorí zastupujúci primátor Martin Petruško.

„Obvyklým riešením problému narážania letiacich vtákov do priezračných sklenených výplní je ich dodatočný polep čiernymi siluetami dravých vtákov, ktoré ich včas upozornia na prekážku a letiace vtáky sa takto označeným skleným výplniam včas vyhnú. Žiaľ, takéto dodatočné riešenie je mnohokrát nevyhnutné, pretože projektanti pri navrhovaní riešení takýchto stavieb myslia v prvom rade na bezpečnosť účastníkov cestnej prevádzky, ale zabúdajú na to, že životný priestor zdieľame my ľudia aj s ďalšími živými tvormi, ktoré sa naučili aj v urbanizovanom priestore rešpektovať prirodzené prekážky, ale musia byť naozaj názorne označené,“ dodal Petruško.

Mesto chcelo dať na sklenené výplne klasické nálepky s čiernymi siluetami vtákov. Avšak v zmysle odborných odporúčaní ornitológov, ako i na základe odbornej literatúry, budú zabezpečené nálepky so siluetami vtákov v UV spektre.

Ide o priesvitné nálepky, ktoré sú v podstate pre človeka neviditeľné, ale operence ich vidia veľmi výrazne. Navyše, nálepky nebudú nijako narúšať estetický vzhľad sklenených výplní. Pretože v tak veľkom množstve (cca 450 kusov) sú tieto nálepky u nás momentálne nedostupné, DPMK ich bude lepiť pravdepodobne začiatkom budúceho týždňa.