AKTUÁLNE Medzi Pezinkom a bratislavskou hlavnou stanicou sa zrazili dva vlaky, hlásia viacero zranených

BRATISLAVA - V Bratislave došlo v nedeľu večer, krátko po 19:30 k zrážke dvoch vlakov. Stalo sa tak v úseku Pezinok - Bratislava Hlavná stanica. Na miesto sa presúvajú všetky záchranné zložky. "Viac informácií poskytneme keď to situácia umožní," uviedli bratislavská policajti na sociálnej sieti.
