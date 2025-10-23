Zo slovenskej herečky je mamina: Bábätko dostalo obľúbené meno a doma ho čakala takéto krásne privítanie!

Z hviezdy seriálu Mama na prenájom sa stala mamička. Známa herečka a speváčka Diana Ristová sa teší zo synčeka.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Nové DETAILY v prípade znásilnenia a vraždy Slovenky na Filipínach: Michaelu zavraždili najhľadanejší ZLOČINCI!
Tak toto tu ešte nebolo: Totálny bizár v parlamente! Kotlár sa spojil s opozíciou proti Huliakovi, tá mu aj tlieskala
Ďalší PRIESKUM po schválení ústavy: Koalícia sa snaží odvrátiť preferenčný pád, TOTO je účinok ústavy!