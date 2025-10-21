Vhodný čas na strihanie odkvitnutých hortenzií: Ako docieliť, aby na jar kvitli ešte krajšie?

Je jeseň vhodným obdobím na strihanie odkvitnutých hortenzií? Možno ste si túto otázku položili aj vy, ak na záhrade pestujete tieto nádherné kry. Jeseň je obdobím, kedy väčšina z nás berie do rúk nožnice a strihá a reže takmer všetko, čo už odkvitlo.
