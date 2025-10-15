Mimoriadna tragédia na polícii: Kolegovia našli mŕtveho vyšetrovateľa. Prípad rieši inšpekcia

Na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Prievidzi došlo k tragickej udalosti. Ešte pred tromi týždňami tam v nočných hodinách našli telo príslušníka Policajného zboru. Prípad vyšetruje Úrad inšpekčn
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
PRVÉ DETAILY nehody, pri ktorej zomrel Demokrat Pavlík (†38): Čakal na odťahovku! Kolegovia plakali na tlačovke
Tvrdá rana pod pás pre zdravotníkov: Trojnásobné zvýšenie poplatkov za prácu! Sestry sa búria, podpisujú PETÍCIU