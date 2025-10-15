Vec a Zverina oslávia 20. výročie svojich albumov na Gde Ste Tour 2025. Pozrite si Vecov "zabudnutý" klip k hitu s H16

Zverina, DJ Jazzy a Vec, 2025
V roku 2005 vyšlo niekoľko zásadných albumov slovenského rapu. Medzi nimi aj sólový debut Dobré ráno od vtedy už dobre známeho a ostrieľaného spoluzakladateľa kultových Trosiek, Veca, a Zverinu, ktorý sa v tom istom roku na scéne uviedol veľkým treskom s názvom Svetlo v tme. Pár dní pred začiatkom turné, na ktorom si raperi tieto kultové nahrávky spoločne pripomenú, vytiahol Vec na svetlo sveta skutočnú lahôdku – nikdy nezverejnený videoklip ku skladbe S vlkmi žijem s vlkmi vyjem.