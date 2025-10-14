Hviezdy obľúbenej komédie opäť spolu: Ubehlo 25 rokov a... Tá ženská má snáď zmluvu s diablom!

NEW YORK - Vyzerá neskutočne! Reč je o herečke menom Elizabeth Hurley (60), ktorá sa pred pár dňami ukázala na podujatí s názvom Comic Con. Ako už v jej prípade býva zvykom, vyzerala jednoducho skvele. Zaujímavé je, že po jej boku sa usmieval aj kolega Brendan Fraser, s ktorým kedysi účinkovali v obľúbenej komédii Zmluva s diablom.
