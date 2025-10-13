Utorok14. október 2025, meniny má Boris, zajtra Terézia, Tereza

Najlepšia krajina na svete pre dôchodcov v roku 2025: Nemusíte ísť veľmi ďaleko, nachádza sa v Európe!

Ilustračný obrázok
Nový výskum spoločnosti The Global Retirement Report odhalil, ktorá krajina na svete je najideálnejšia pre seniorov. Štúdia hodnotila 44 krajín na celom svete, ktoré ponúkajú víza pre pasívny príjem alebo povolenia na pobyt pre dôchodcov.

Prominenti
Správy
Správy

Domáce správy

Veterinári potvrdili v Šúrovciach ohnisko vtáčej chrípky! Choroba zasiahla menší chov vtákov
Domáce
TEST radlerov s citrónovou príchuťou: Víťaz nás prekvapil, ale aj názorovo najviac rozdelil
hashtag.sk
MIMORIADNY ONLINE Čelná zrážka rýchlikov: VIDEO Oznámili DETAILY o zranených, polícia začala trestné stíhanie
Domáce
Riaditeľ SIS Gašpar po nehode: Polícia ma vypočula, SaS žiada mimoriadnu schôdzu
Riaditeľ SIS Gašpar po nehode: Polícia ma vypočula, SaS žiada mimoriadnu schôdzu
Nitra

Zahraničné

V uliciach San Francisca to vyzerá ako v ZOMBIE apokalypse! Šokujúce zábery odhaľujú ľudskú katastrofu
Zahraničné
Venezuela po udelení Nobelovej ceny opozícii zatvorila veľvyslanectvo v Nórsku
Zahraničné
Trump na mierovom summite o Gaze: Dosiahli sme nemožné, ostatné pôjde ľahšie
Zahraničné
Hamas sa po vyhlásení prímeria snaží obnoviť kontrolu nad Pásmom Gazy
Zahraničné

Prominenti

Robo Papp spochybňuje HIV: Toto sú celebrity NAKAZENÉ vírusom... Niektorých stál život!
Domáci prominenti
Daniela Peštová žila s neverníkom: Na mólach ju zdobili modriny, potom prišiel normálny Paľo!
Osobnosti
Vlado Voštinár si chcel vystreliť z Evelyn, OTOČILO sa to! Keby vedel, ostane ticho
Domáci prominenti
Koniec jednej éry! MTV po 40 rokoch KONČÍ: Legendárne kanály navždy zhasnú!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Túžila po krásnom tele, no prišla o zdravie: Matke po lacnej operácii v Turecku odpadla bradavka a explodoval prsník!
Zaujímavosti
Bolesti kĺbov? Možno máte zvýšené hodnoty TOHTO parametra: TAKTO ich znížite
vysetrenie.sk
Rodinná dovolenka sa zmenila na nočnú moru: Našli ideálne ubytovanie, kým nezbadali kameru namierenú na deti!
Zaujímavosti
Máte červené dlane alebo biele nechty? Telo možno kričí o pomoc! Prvý príznak TEJTO vážnej choroby
Zaujímavosti

Dobré správy

Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk

Ekonomika

Slováci sa prispôsobujú krutej realite: Šetríme na dovolenkách, aby zostalo na potraviny a bývanie! (prieskum)
Rozpočtová rada bije na poplach: Vládny rozpočet je nereálny, dlh porastie rýchlejšie!
Zmizli z Košíc tisíce áut? Prvé čísla ukazujú, čo priniesol nový obchvat!
Poznáme nových držiteľov Nobelovej ceny za ekonómiu: Traja vedci odhalili prekvapivý kľúč k dlhodobému rastu!
Šport

Vytúžené víťazstvo v Trnave: Po slabšom začiatku Slovensko rozhodlo v druhom polčase
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
V Belfaste sa hrá ťažko: Nemci po utrápenom výkone môžu byť spokojní a zostávajú prví
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Ohlasy po zápase s Luxemburskom: Duda a Schranz majú zmiešané pocity
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Erik Černák sa tešil z prvého víťazstva v sezóne: V Toronte rozhodla posledná minúta
NHL

Auto-moto

Začína sa obnova mosta na ceste II. triedy pri Veľkých Úľanoch
Doprava
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky

Kariéra a motivácia

Dôchodok nie je koniec, ale začiatok. Len naň treba byť pripravený
Motivácia a inšpirácia
Toto nie sú obyčajné „mäkké zručnosti“. Bez nich sa do roku 2030 v práci nepohnete
Kariérny rast
Ktorá z týchto troch pozícií je pre vás tá pravá?
Zaujímavé pracovné ponuky
Žijete od výplaty k výplate? Tieto tipy vám pomôžu zarobiť si peniaze navyše aj popri práci
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Medové kolieska: Najchutnejšie vianočné pečivo zaliate čokoládou
Zápražka s červenou paprikou: Ako ju pripraviť bez zhorknutia?
Rady a tipy
Netradičné tekvicové halušky a steak v syrovej omáčke
Prílohy

Technológie

Google konečne počúva používateľov. Chrome ti prestane zobrazovať otravné výzvy z webov či upozornenia
Technológie
Einstein by sa potešil. Vedcom sa podarilo spomaliť svetlo. To, čo potom zachytili kamerou, vyráža dych
Veda a výskum
Ak máš Samsung, túto funkciu si hneď teraz zapni, inak ti môžu ukradnúť dáta cez Wi-Fi. Predvolene je vypnutá!
Bezpečnosť
Monster: The Ed Gein Story sa stal hororovým hitom. Toto sú odpovede na najčastejšie otázky divákov
Filmy a seriály

Bývanie

7 pro tipov dizajnérov, ako rýchlo zlepšiť vzhľad bývania, ktoré nevyzerá dobre. Tieto zvládnete aj za jeden deň
Bývanie kúpila za 20 000 €, mesačne ju stojí menej ako 10. Do karavanu zmestila bicykel, sušiak aj masérsky stôl!
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Pre kutilov

6 najčastejších chýb, ktoré robia záhradkári pri výsadbe ovocných stromov na jeseň
Záhrada
Nepodceňujte kontrolu! Takto zabránite poruche plynového kotla
Vykurovanie
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Aktuality
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie

Stream naživo

Absolútna astropríťažlivosť: Medzi týmito znameniami preskočí iskra na prvý pohľad
Partnerské vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
V uliciach San Francisca to vyzerá ako v ZOMBIE apokalypse! Šokujúce zábery odhaľujú ľudskú katastrofu
Zahraničné
Moderátorka neudržala emócie: V živom prenose ju dojali správy o prepustení izraelských rukojemníkov
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Za Merkelovej Nemecko cvičilo ruských vojakov! Tesne pred anexiou Krymu
Domáce
MIMORIADNY ONLINE Čelná zrážka rýchlikov: VIDEO Oznámili DETAILY o zranených, polícia začala trestné stíhanie

