Pravda o sušenom ovocí: Je zdravou alternatívou alebo kalorickou bombou?

Sušené ovocie je chutné a zdravé, no nie vždy vhodné pre každého. Zistite, či môže nahradiť čerstvé ovocie, pri akých ochoreniach sa neodporúča a ktoré druhy sú najzdravšie.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Zasa vytŕčame v rebríčku, v ktorom by sme nemuseli: Na TOTO dávame o miliardy eur viac, ako je priemer!
Hamas začal s prepúšťaním: Červenému krížu odovzdal prvých sedem izraelských rukojemníkov
MIMORIADNY ONLINE Trump varoval Rusko: Ukrajine môžem poslať rakety Tomahawk, ak neukončí vojnu!