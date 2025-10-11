Sobota11. október 2025, meniny má Valentína, zajtra Maximilián, Maxim, Max

Šokujúce správy o rozvode po 43 rokoch: Český moderátor reaguje!

PRAHA - Obľúbený český herec, moderátor a spevák Marek Eben (67) sa môže pochváliť nielen hviezdnou kariérou, ale aj pevným manželským zväzkom. Spolu so svojou milovanou ženou Markétou (65) oslávia v decembri 43. výročie sobáša. V médiách sa ale nedávno objavili špekulácie o kríze v ich vzťahu. Čo k tomu obľúbený umelec povedal?

Jozef Vajda v šou Neskoro večer spomínal aj na svoju milovanú babičku
Prominenti
Tréner Francesco Calzona po prehre v Severnom Írsku: Mali sme urobiť viac
Tréner Francesco Calzona po prehre v Severnom Írsku: Mali sme urobiť viac
Šport
Róbert Bačo z tímu HC Prešov: Som sklamaný, odskakuje nám to
Róbert Bačo z tímu HC Prešov: Som sklamaný, odskakuje nám to
Šport

Domáce správy

V utorok sa začne
V utorok sa začne riadna schôdza Národnej rady: Program má viac ako 130 bodov
Domáce
Juraj Hrabko a Andrej
Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane podľa publicistu Hrabka stali bratranci
Domáce
Vlaky z Bratislavy do Viedne cez Marchegg opäť premávajú – nová trať skráti cestu o 11 minút
Vlaky z Bratislavy do Viedne cez Marchegg opäť premávajú – nová trať skráti cestu o 11 minút
Bratislava

Zahraničné

AKTUALIZOVANÉ Donald Trump
Donald Trump verí, že prímerie medzi Izraelom a Hamasom obstojí: Svet potrebuje mier
Zahraničné
Kim Čong-un
Kim Čong-un sa ukázal vo veľkom štýle: KĽDR predviedla novú balistickú raketu!
Zahraničné
Donald Trump
Trump má srdce o 14 rokov mladšie! Lekár potvrdil výbornú kondíciu amerického prezidenta
Zahraničné
Emmanuel Macron
Macron šokoval Francúzsko: Lecornu sa vracia ako premiér aj napriek politickému chaosu v krajine
Zahraničné

Prominenti

Známa Slovenka sa bude
Známa Slovenka sa bude VYDÁVAŤ: Požiadala o ruku dlhoročnú partnerku!
Domáci prominenti
Temná stránka slávy: KVÍZ
Temná stránka slávy: KVÍZ o celebritách, ktoré bojovali so závislosťou na DROGÁCH!
Zahraniční prominenti
Luke Perry
Luke Perry: Od asfaltéra k hviezde Beverly Hills 90210! Príbeh prerušený tragickou mŕtvicou
Osobnosti
Princ William v SLZÁCH:
Princ William v SLZÁCH: Náročný rozhovor o samovražde
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Maria Branyas sa zapísala
Najstaršia žena sveta sa dožila neuveriteľných 117 rokov: Aké je tajomstvo dlhovekosti? Vedci skúmali jej DNA, sú v ŠOKU
Zaujímavosti
Modelka si zrejme pomýlila
Neuveriteľné, čo si obliekla na let: VIDEO Modelka pobúrila pasažierov aj celý internet! Myslíte, že to prehnala?
Zaujímavosti
To FAKT?? S týmto
To FAKT?? S týmto všetkým už lekári ženám pomáhali von z intímnych partií
vysetrenie.sk
Zaplatila billboardy, aby našla
Hľadanie lásky posunuté do extrému: Žena si prenajala billboardy, aby našla toho pravého! Zo svojich podmienok neupustí
Zaujímavosti

Dobré správy

Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Chcete využiť štátnu daňovú amnestiu? Tu je postup, čo musíte urobiť!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!
Osobné bankroty valcujú Slovákov: Smutný rekord zlomili seniorky!

Šport

Týždeň to hovorím a my sa chytíme do pasce: Calzona zhodnotil aj náhradu za Hancka a Lobotku
Týždeň to hovorím a my sa chytíme do pasce: Calzona zhodnotil aj náhradu za Hancka a Lobotku
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Nemci nedali šancu Luxembursku, tabuľka slovenskej skupiny je mimoriadne zamotaná
Nemci nedali šancu Luxembursku, tabuľka slovenskej skupiny je mimoriadne zamotaná
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Reakcie Slovákov na prehru: To, čo sme získali s Nemeckom, sme stratili dnes
Reakcie Slovákov na prehru: To, čo sme získali s Nemeckom, sme stratili dnes
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Oznámkujte Slovákov za výkon v Severnom Írsku: Kto si zaslúži jednotku a kto prepadol?
Oznámkujte Slovákov za výkon v Severnom Írsku: Kto si zaslúži jednotku a kto prepadol?
Známkovanie futbalistov

Auto-moto

Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky

Kariéra a motivácia

Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Nepanikárte, šetrite! 7 nenápadných trikov, ako si vytvoriť finančnú rezervu aj v ťažkých časoch
Rady, tipy a triky
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Generačný mix na pracovisku: Ako premeniť rozdiely medzi generáciami na výhodu
Vzťahy na pracovisku
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Zmena vo výplatách dôchodkov: Bez tohto dokladu môže byť problém
Domáce
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Ste nonstop na mobile? Sociálne siete vám potichu kradnú život a ani si to neuvedomujete
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Ako nechať paradajky dozrieť: Trik záhradkárov funguje aj doma
Rady a tipy
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Ako lúskať vlašské orechy a ako si uľahčiť prácu s tými staršími
Rady a tipy

Technológie

Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Nová laserová zbraň Apollo ničí drony ničí rýchlosťou svetla a stojí zlomok toho, čo konvenčná raketa
Armádne technológie
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
Priprav sa! Táto bežná overovacia stránka ti do zariadenia nahraje vírus a ani o tom nebudeš vedieť
Bezpečnosť
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
POZOR! Desiatky routerov a ďalších zariadení populárnych medzi Slovákmi slúžia ako botnet RondoDox
Bezpečnosť
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Plánuješ oddychový víkend? Netflix ti pomôže touto nádielkou filmov a seriálov
Filmy a seriály

Bývanie

Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou

Pre kutilov

Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada

Stream naživo

Svadobná expertka Katarína Sýkorová: Stále viac žien volí šaty na prenájom, môžu tak mať róbu od špičkového dizajnéra
Móda
Svadobná expertka Katarína Sýkorová: Stále viac žien volí šaty na prenájom, môžu tak mať róbu od špičkového dizajnéra
Pozor, blíži sa posun
Domáce
Pozor, blíži sa posun hodín: Prechod na zimný čas poteší spáčov
MIMORIADNY ONLINE Ruská armáda
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruská armáda zasiahla počas búrky: Podľa Zelenského išlo o premyslenú taktiku!
Budúcnosť v medicíne: AI
Zahraničné
Budúcnosť v medicíne: AI výrazne uľahčí prácu lekárov, stav pacienta odhalí na 10 rokov dopredu!
Adva Lavie okrádala starších
Zahraničné
Sexi modelka zvádzala starších mužov: FOTO Po rande ich vykradla! Polícia po nej pátra

Ďalšie zo Zoznamu