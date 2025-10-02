Hviezda seriálu Akty X žiarila na premiére: Mulder, aha, aká je sexi!

LONDÝN - Sexepíl z nej stále srší na všetky strany! Reč je o herečke menom Gillian Anderson (57), ktorá sa v našich končinách preslávila najmä úlohou agentky v úspešnom seriáli Akty X. V stredu spolu s kolegami predstavila nový filmTron: Ares. A treba uznať, že vyzerala jednoducho skvele!
