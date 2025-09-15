V MESTE BIJÚ NA POPLACH: Policajtov je málo, kriminalita rastie! Muži už sami zakladajú HLIADKY

Kriminalita v metropole východu rastie a mestská polícia čelí kritickému nedostatku ľudí. Poslanci vo štvrtok na zasadnutí mestského zastupiteľstva upozornili, že situácia je už natoľko vážna, že sa
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
BIZARNÉ momenty na letisku: Niekoľko pasažierov muselo VYSTÚPIŤ tesne pred odletom, TOTO bol problém!
TRAGÉDIA v meste Poltár: Útočníčka (55) DOBODALA nožom staršieho muža (†63), smrť nastala pred očami záchranárov